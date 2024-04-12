控方在庭上要求辛普森試戴一對在兇案現場檢獲的染血手套，欲證明他行兇，但手套太細不合穿（路透社資料圖片）

上世紀90年代被控謀殺前妻、最後獲判無罪的美國前美式足球明星辛普森（OJ Simpson），周三（10日）因前列腺癌在拉斯維加斯去世，終年76歲，他過世時兒女及孫子、孫女伴隨在側。家屬周四（11日）在社交平台公布辛普森的死訊，並表示在過渡時期希望外界尊重家屬私隱，並予以體諒。

辛普森在全國美式足球聯盟（NFL）的職業生涯長達11季，主要效力於水牛城比爾隊，退役後進軍電影和電視界。他在1994年被控殺害前妻妮科爾及其男性朋友，案件轟動美國。

警方根據命案現場發現的血腳印及血手套，指控辛普森犯案，法院開審理時更透過電視直播，被稱為「世紀審訊」。辯方指稱警方沒有依足合法程序蒐集證據，控方在庭上要求辛普森試戴一對在兇案現場檢獲的染血手套，欲證明他行兇，但手套太細不合穿，經過9個月審訊後，辛普森於1995年獲判無罪。不過，兩者死者的家人及後提出民事訴訟，辛普森被裁定要支付3,350萬美元賠償。

2007年，辛普森被控在拉斯維加斯一家酒店房間內，夥同另外5人持槍綁架及搶劫兩名運動紀念品交易商。辛普森聲稱只是試圖拿回屬於自己的財產，他被控綁架和持械行劫罪，翌年被判處監禁33年。他其後在2017年獲假釋。