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國際
2023-12-01 11:02:06

涉致71歲糖尿病患者亡 英警起訴「拍打大師」蕭宏慈誤殺

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60歲的蕭宏慈為湖北松滋人，2009年開始於世界多地宣傳自己的「拍打拉筋療法」，聲稱通過拉筋、拍打身體直到出現瘀青和禁食，就可以驅除體內毒素，令病症不藥而愈。

60歲的蕭宏慈為湖北松滋人，2009年開始於世界多地宣傳自己的「拍打拉筋療法」，聲稱通過拉筋、拍打身體直到出現瘀青和禁食，就可以驅除體內毒素，令病症不藥而愈。

因推廣及教授「拍打拉筋治療法」而有「拍打大師」之稱的60歲中國男子蕭宏慈，周四（1130日）被英國威爾特郡警方控告「嚴重疏忽誤殺罪」，指他與一名患有糖尿病的71歲英國女子，2016年參加完相關療程的體驗活動後死亡的案件有關。

 

「拍打大師」蕭宏慈涉及71歲女子Danielle Carr-Gomm於2016年在威爾特郡一間酒店參加拍打療法的研討會時猝死有關

「拍打大師」蕭宏慈涉及71歲女子Danielle Carr-Gomm於2016年在威爾特郡一間酒店參加拍打療法的研討會時猝死有關

60歲的蕭宏慈為湖北松滋人，2009年開始於世界多地宣傳自己的「拍打拉筋療法」，聲稱通過拉筋、拍打身體直到出現瘀青和禁食，就可以驅除體內毒素，令病症不藥而愈。他早前由澳洲引渡到英國後被拘留及落案起訴，他涉及71歲女子Danielle Carr-Gomm20161020日在威爾特郡一間酒店參加拍打療法的研討會時猝死有關，蕭宏慈將於今日（121日）在索爾茲伯里地方法院出庭，警方指他來自美國加州。

死者在法國出生，21歲時移居英國，1999年確診糖尿病，但因害怕打針難以注射胰島素。其兒子說，母熱衷嘗試尋找治療糖尿病的替代方法，並對另類療法和整體醫學非常感興趣。兒子表示：「我敢肯定如果她沒有參加這個活動，現在一定活得好好的。」

誤殺澳童判囚10  去年翻案重審

2015年，澳洲悉尼一名患有糖尿病的6歲男童，2015年參加完蕭宏慈主持的「拍打療法」研討會後死亡，據悉他曾要求參加者禁食3日並停止使用胰島素，以接受拍打拉筋治療。澳洲法院裁定蕭宏慈誤殺罪成，2019年判囚10年，7年半內不得假釋。但經上訴後其定罪在去年2月被推翻，案件重審。

60歲的蕭宏慈為湖北松滋人，2009年開始於世界多地宣傳自己的「拍打拉筋療法」，聲稱通過拉筋、拍打身體直到出現瘀青和禁食，就可以驅除體內毒素，令病症不藥而愈。 60歲的蕭宏慈為湖北松滋人，2009年開始於世界多地宣傳自己的「拍打拉筋療法」，聲稱通過拉筋、拍打身體直到出現瘀青和禁食，就可以驅除體內毒素，令病症不藥而愈。 60歲的蕭宏慈為湖北松滋人，2009年開始於世界多地宣傳自己的「拍打拉筋療法」，聲稱通過拉筋、拍打身體直到出現瘀青和禁食，就可以驅除體內毒素，令病症不藥而愈。 60歲的蕭宏慈為湖北松滋人，2009年開始於世界多地宣傳自己的「拍打拉筋療法」，聲稱通過拉筋、拍打身體直到出現瘀青和禁食，就可以驅除體內毒素，令病症不藥而愈。 60歲的蕭宏慈為湖北松滋人，2009年開始於世界多地宣傳自己的「拍打拉筋療法」，聲稱通過拉筋、拍打身體直到出現瘀青和禁食，就可以驅除體內毒素，令病症不藥而愈。 60歲的蕭宏慈為湖北松滋人，2009年開始於世界多地宣傳自己的「拍打拉筋療法」，聲稱通過拉筋、拍打身體直到出現瘀青和禁食，就可以驅除體內毒素，令病症不藥而愈。
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