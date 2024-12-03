涉違法買槍、逃稅待判刑 拜登特赦兒子亨特

美國總統拜登距離下月卸任僅剩50天，周日晚突然改口行使總統權力赦免兒子亨特罪責。亨特之前被判違法買槍和逃稅罪成，並正等待判刑，獲特赦後將毋須接受刑罰。拜登是首位總統特赦兒子，雖並非首人特赦親屬，卻有別於以往先服刑後赦免的做法，恐開壞先例。接任總統的特朗普則批評拜登濫用司法程序。

亨特涉及的兩項罪名分別於本月12日和16日判刑，拜登連月來都說，不會就這兩宗刑事案件特赦兒子。他在聲明中提到，「今天我簽署了特赦兒子亨特的命令。從上任第一天起，我說不會干預司法部門決定，我信守承諾，即使看見兒子遭選擇性地和不公平地檢控」。他解釋特赦原因是亨特遭針對，那是因為「他是我兒子，那是錯誤的」。拜登又指，兒子遭檢控是出於政治動機，「他們試圖弄垮亨特，從而試圖弄垮我」。亨特獲得的特赦是「全面及無條件」，涵蓋2014年1月1日至2024年12月1日10年內任何犯罪。

特朗普克林頓曾特赦親人

英國廣播公司(BBC)報道指，美國民主、共和兩黨特赦「自己友」司空見慣，但拜登特赦兒子卻改變過往總統的做法。特朗普在首個任期卸任前，於2020年特赦長女伊凡卡的家翁，刪除他逃稅、競選募捐違法等罪。民主黨籍前總統克林頓也運用過總統權力，在第二任期結束前赦免同父異母弟弟罪行，後者1985年干犯了與可卡因毒品有關的罪行。但與亨特的個案不同，上述兩人均完成服刑才獲赦免罪行，不留紀錄。

拜登指兒子已經折騰了5年半，現在是時候結束，無再拖延的理由，希望公眾理解他以父親和總統身份所作的決定。82歲的拜登和首任妻子育有兩子一女，妻子和女兒死於車禍，長子博‧拜登則於2015年因腦癌病逝，只剩下亨特這一兒子。54歲的亨特6月被裁定違法買槍及藏槍罪名成立，最高可判囚25年。他並於9月承認9項逃稅罪，最高刑罰為監禁17年。亨特表示，對於獲特赦不會視為理所當然，承認在吸毒黑暗時期犯下錯誤，但有關錯誤遭人政治利用，令他和家人受到公開羞辱。