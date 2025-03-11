涉騙近18億元比特幣 星20歲亞裔男夜蒲一晚豪花390萬炫富終露餡

藍馬龍(Malone Lam)涉騙巨額比特幣後在夜店揮霍及狂買名車。(互聯網)

一名在美國居住的20歲新加坡籍青年藍馬龍(Malone Lam)，涉嫌與同黨詐騙4,100個比特幣(Bitcoin)，當時市值約2.3億美元(約18億港元)。藍男上周五再度出庭，案件定於10日6日開庭受審。案情透露，藍男騙取巨額比特幣後，不斷毫花炫富，曾在夜店揮霍，一晚便花掉50萬美元(約390萬港元)，惹人注目。

案情指，藍男跟21歲男子塞拉諾(Jeandiel Serrano)以及其他同黨，以欺詐方法從受害人的加密貨幣帳戶，轉走比特幣，並以不同交易平台及VPN等洗錢，於去年9被捕。法庭文件未有詳細交代藍男的詐騙方法。