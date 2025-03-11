涉騙近18億元比特幣 星20歲亞裔男夜蒲一晚豪花390萬炫富終露餡

一名在美國居住的20歲新加坡籍青年藍馬龍(Malone Lam)，涉嫌與同黨詐騙4,100個比特幣(Bitcoin)，當時市值約2.3億美元(約18億港元)。藍男上周五再度出庭，案件定於10日6日開庭受審。案情透露，藍男騙取巨額比特幣後，不斷毫花炫富，曾在夜店揮霍，一晚便花掉50萬美元(約390萬港元)，惹人注目。
案情指，藍男跟21歲男子塞拉諾(Jeandiel Serrano)以及其他同黨，以欺詐方法從受害人的加密貨幣帳戶，轉走比特幣，並以不同交易平台及VPN等洗錢，於去年9被捕。法庭文件未有詳細交代藍男的詐騙方法。
狂買逾30輛名車 包括訂製版林寶堅尼
據報藍男及塞拉諾被捕前揮霍無度，包括曾在洛杉磯一間夜店消費，每晚花掉40至50萬美元，例如於去年8月26日便花了56.9萬美元，享用了多瓶昂貴香檳及伏特加等。據報藍男又購買了逾30輛名車，包括訂製版的林寶堅尼、法拉利及保時捷等，以及各式各樣的名錶。
另有網上片段可見他曾在夜店，向模特兒及網紅送上愛馬士鉑金包。藍男又從Airbnb租用邁亞密一間豪宅，並連日舉行派對，有大量名車出入，因徹夜喧嘩而惹鄰居不滿。美媒指，藍男若罪成將面臨最高20年監禁並罰款25萬美元；又或賠償相等於其贓款兩倍的金額。