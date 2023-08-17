液體上機｜帶護理用品上機每支不過100ml 女子為何安檢遭拒？揚言︰永不去英國！

29歲旅遊博客Chole Jade Meltzer在網上申訴，稱日前從美國三藩市前往西非、在希思羅機場轉機時，遇到「粗暴對待」，揚言「以後唔去英國」。原來她的護理用品的確每支都不超過100ml，但卻太多支，無法裝在同一個合符尺吋要求的可再封口透明袋內帶上機，被要求丟棄部分護理用品。

要帶液體上機，眾所周知搭飛機時手提行李內的液體及容器不得多於100ml。美國一名時常周圍飛的女遊客，卻在英國倫敦希思羅機場想帶液體上機，卻在安檢時被攔下，要她丟棄部分護理用品。她明明每支護理用品及容器均不多於100ml，何以被「留難」不准帶上飛機？

帶液體上機｜女事主憤怒︰上次分幾袋 都上到機！

她不滿稱︰「希思羅機場有遺失行李的歷史，我不能冒險讓我的行李遺失。所以我不得不手提所有符合100毫升限制的護理用品」，「上次我在希思羅轉機時，也使用同一個化妝包，他們准我用多個袋，裝滿一樣的護理用品……但今次他們只給我一個小袋，要我將所有護理用品裝進去」。最終因為裝不下，她只好留下最貴重的護理用品。

她又不滿期間拍片存證時，被安檢人員強迫刪片，「我是個旅遊博客，想拍段短片(以作記錄)。當我這樣做時，一位員工從後方走過來，說我對國家安全構成威脅，強迫我刪片，又檢查我已刪除的項目」，她認為該人員做法太突然及戲劇化，令她感到害怕，又指事發時太混亂，令她丟失了值約1,700港元的太陽眼鏡，嬲上加嬲！

但網民似乎不太同情她，有人諷刺的說︰「若她真的是旅遊博客，沒理由不知規矩！」、「為何人們要帶如此多的平價護理用品上機，而不去當地才買？」