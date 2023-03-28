混血少年黑人髮型被拒參與畢業禮　日高中校規再引爭議

日本一名在中國出生，擁有日本及美國雙重國籍的18歲高中生，在2月回兵庫縣姬路市的一間縣立高中出席畢業禮。他表示，為了出席畢業禮，他事前因為老師要求其頭髮不要遮蓋耳朵、眼睛及衣領，然而因為本身髮質問題，兩側頭髮就是捲曲及濃密。於是他到了理髮店就清楚地把耳邊的頭髮修短，並且將頭髮結起，也沒有進行染髮。

日本兵庫縣的一間高中，在上月為三年級學生舉行畢業禮，不過學校就以髮型不合校規，而禁止一名有黑人血統的日美混血兒與同學一同出席禮堂的畢業禮，學生的家長質疑校規以及學校髮型要求的決定。

然而少年在回到學校，就被多名教師質疑其髮型並不符合校規的規定。少年被教師帶到教室等候之後，在畢業禮時不被允許與其他同學留在禮堂的一樓，而是被帶上沒有其他學生的二樓看着，在領畢業證書叫名時也不被准許回應，少年雖然希望與同學一同留念，但仍被教師阻止。最後他覺得這已經沒有意義，在一半的時間就與家長回家。

家長質疑校方歧視

少年的父親表示：「編紮辮子是黑人整理頭髮的傳統方式，就如日本人要拉直一樣。在沒有原因之後就判定髮型違反校規，這不就是歧視了嗎？」其父指出，這種「玉米辮」的髮型是非洲人設計的髮型，在美國黑人兒童及女性都很流行，而且感覺比較潔淨。其家長又表示，在畢業禮當日被副校長阻止其兒子出席畢業禮，質問為何髮型的問題不被允許，但副校長僅說「你知道規矩的吧」。

記者又訪問該校的副校長就表示，學校並不是否定傳統的髮型，並且會就學生髮質作適當指導，又稱要求學生到其他地方出席畢業禮，並不是阻止學生出席畢業禮。事件在網上引起評論，不少人對學生的遭遇感到同情，因為畢業禮的快樂日子不能與同學一起慶賀，而有政界就質疑學校的做法已是對外國籍學生的歧視。