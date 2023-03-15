清晨5點半到校 印尼學生睡眼惺忪摸黑返學 家長大呻：靠害！

印尼學校一般在早上7時至8時開始上課，但東部城市古邦卻實行軍訓式試驗計劃。(資料圖片)

使唔使咁早呀？！在印尼東部一個城市，每日凌晨天未光之際，昏昏欲睡的青少年如同行屍走肉般穿梭街道，不情不願地上學。

為甚麼要這樣折磨一眾莘莘學子？

原來，這是東努沙登加拉省(East Nusa Tenggara)省會古邦(Kupang)的一項試驗計劃，要求10間中學的12年級生每日清晨5點半回到學校上課，目的是加強訓練學生的紀律，可是有家長反映，子女放學回到家時已經「筋疲力盡」。

印尼學校通常在早上7時到8時開始上課。但在試驗計劃下，學生要摸黑上學，或搭「電單車的士」才能準時到校。

家長擔心子女安全

阿塔(Rambu Ata)的女兒今年16歲，她說：「實在極為艱難，他們(學生)須在一片漆黑中出門，我無法接受……在黑暗寂靜的環境中，人身安全無法獲得保障。」女兒尤莉卡(Eureka)現在凌晨4時就要起床準備，然後搭電單車上學，「現在她每天回到家都筋疲力竭、立刻入睡，因為她很睏」。

對此，努沙山達納大學教育專家羅勃(Marsel Robot)認為，「這與改善教育質素沒有關連」。他指出，長遠來說，睡眠不足可能會損害學生健康，並導致行為異常，「他們只睡幾個小時，會對健康構成嚴重風險。這也會給他們帶來壓力，會透過行為表現來宣洩壓力」。

懶理批評 政府再擴展計劃

美國兒科學會一項2014年發表的研究建議，中學生開始上課時間應在上午8時30分過後，好讓他們有足夠睡眠。

儘管批評聲不斷，古邦政府仍繼續推行計劃，更推廣至當地教育機關，公務員亦須在清晨5時30分開始工作。