清潔工嫌實驗室冷凍庫太嘈熄機　毀逾780萬元研究成果

美國紐約州一名清潔工在大學實驗室打掃時，因為冷凍庫頻頻發出嗶嗶聲響，心煩意亂之下竟然直接關閉電源，隨著「噪音」消失，連帶裡面存放價值100萬美元(折合約780萬港元)的樣本、細胞培養皿等研究成果幾乎全部報銷。
綜合報道，一名受僱於清潔服務公司Daigle Cleaning Systems的清潔工在2020年9月中晚間，在壬色列理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)的一棟實驗室工作，當時他因為覺得冷凍庫的聲音煩厭，直接關掉冷凍庫電源，導致今次事件。學院的代表律師Michael Ginsberg說，「人們的行為及疏忽導致了這一切。不幸的是，抹殺了實驗室25年的研究成果。」訴訟內容本周才被媒體曝光，求償金額尚未公布。
有標誌指示如何調校靜音
報道指，冷凍庫必須保持恆溫華氐-112度(攝氐-80度)，如溫度過高就會觸發警報器發出嗶嗶聲。在案發前，該冷凍庫卻發生機件故障，導致警報器響個不停，原本過幾天就進行修。此外，冷凍庫門上貼有標誌，解釋警報器為何響個不停，也指示如何調校靜音，內容包括「請勿移動或拔掉插頭。這個區域不需要清潔。如果想要靜音，可以按下警報測試靜音鈕5至10秒。」詎料清潔工似乎未有留意，直接關掉電源，令冷凍庫溫度上升至華氐-25.6度(攝氐-32度)，實驗室人員隔日發現後努力挽救，惟大部分素材依然報銷。