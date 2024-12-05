清酒列聯合國非物質文化遺產 日本傳統釀酒獲國際肯定 日本代表：清酒是神聖的禮物

日本清酒(Sake)周三(4日)獲聯合國教科文組織(UNESCO)列為「人類非物質文化遺產」。這種傳統的日本米酒會在數百年歷史的山頂倉庫釀造、在居酒屋品嚐、在婚禮中飲用，或許比享譽世界的壽司更「日本」。
在日本飲食傳統中扮演重要角色的清酒，登入聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表作名錄」(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)。
清酒被日本人視為神聖的禮物
在巴拉圭盧克(Luque)舉行的會議上，聯合國教科文組織保護人類文化遺產委員會成員投票，確認世界各地45種文化習俗和產品為「人類非物質文化遺產」，包括華人春節、巴西白芝士、加勒比海木薯麵包以及巴勒斯坦橄欖油肥皂等。
有別於世界遺產名錄(World Heritage List)，「非物質文化遺產」是頒給不同文化產品和習俗，而日本清酒獲得國際認可，日本代表團對盧克這項宣布表示歡迎。日本駐聯合國教科文組織大使加納雄大表示：「清酒被認為是神聖的禮物，對日本社會和文化活動至關重要。」
1000年前日本釀酒傳統
米是釀製清酒的關鍵，要歸類為日本清酒的產品，釀製時所用的米必須是日本米。日本代表團表示，聯合國教科文組織的認可，不僅是認同釀造高品質清酒的工藝知識，也是在向可追溯至1,000年前的釀酒傳統致敬。加納雄大表示：「這對日本和日本人來說意義重大，能讓大家對傳統清酒釀造重燃興趣。」
隨著日本料理受到熱捧，清酒在世界各地受歡迎程度也不斷提高，日本釀酒業者希望這能提振日本出口經濟。
日本清酒小知識
清酒是日本最具代表性的酒類，由米釀造，酒精濃度平均在15%左右，以米、米麴和水發酵之後，形成濁酒，再經過濾後，就成為清酒。
清酒最適合飲用溫度介乎攝氏5度至60度間，是世界上飲用溫度範圍最大的酒類，吃日本料理時，可飲是清酒來除去魚生的腥味。
清酒可細分為8種
根據原材料和製作方法，清酒可分為普通酒和特定名稱酒兩種。根據日本國稅局公告《清酒釀造品質的表示基準》，特定名稱酒可分為純米酒、本釀造酒兩大類。其中純米酒是單用米及米麴釀製的酒，完全不添加釀造酒精。本釀造酒則是加入少量釀造酒精來調節香氣和味道，而釀造酒精需低於使用白米重量的10%。
若再細分，日本清酒可分為8種，即是屬於吟釀酒的純米大吟釀、大吟釀、純米吟釀、吟釀。屬於純米酒的特別純米酒和純米酒。屬於本釀造酒的特別本釀造酒和本釀造酒。