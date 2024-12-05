清酒列聯合國非物質文化遺產 日本傳統釀酒獲國際肯定 日本代表：清酒是神聖的禮物

日本清酒(Sake)周三(4日)獲聯合國教科文組織(UNESCO)列為「人類非物質文化遺產」。這種傳統的日本米酒會在數百年歷史的山頂倉庫釀造、在居酒屋品嚐、在婚禮中飲用，或許比享譽世界的壽司更「日本」。

在日本飲食傳統中扮演重要角色的清酒，登入聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表作名錄」(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)。

清酒被日本人視為神聖的禮物

在巴拉圭盧克(Luque)舉行的會議上，聯合國教科文組織保護人類文化遺產委員會成員投票，確認世界各地45種文化習俗和產品為「人類非物質文化遺產」，包括華人春節、巴西白芝士、加勒比海木薯麵包以及巴勒斯坦橄欖油肥皂等。

有別於世界遺產名錄(World Heritage List)，「非物質文化遺產」是頒給不同文化產品和習俗，而日本清酒獲得國際認可，日本代表團對盧克這項宣布表示歡迎。日本駐聯合國教科文組織大使加納雄大表示：「清酒被認為是神聖的禮物，對日本社會和文化活動至關重要。」