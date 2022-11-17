減稅變加稅！英國公布財政預算案 財相︰經濟已陷衰退 (有片)

侯俊偉指，根據預算責任辦公室(OBR)估計，儘管今年全年英國將錄得4.2%的經濟增長，但目前經濟已經陷入衰退，預計明年將會倒退1.4%，但有望於2024年及25年，分別再錄得幅度為1.3%及2.6%的經濟增長。

英國財相侯俊偉(Jeremy Hunt)周四公布財政預算案，「快閃倒台」的前卓慧思政府引發滿城風雨的減稅方案，正式成為歷史笑話，取而代之的是加稅，以及削減公共開支。

英國財政預算案｜25萬人 納入個人入息最高稅階

侯俊偉宣布的措施，包括把繳交個人入息最高稅階(稅率為45%)的門檻，由本來的年收入15萬英鎊(約138萬港元)，降至12.5萬英鎊(約115萬港元)，約有25萬人會因此納入最高稅階，付更多稅。普通打工仔亦受影響，因入息稅免稅額在2028年前，都不會提高。23歲以上人士最低工資，則會在明年4月起，由時薪9.5英鎊增至10.42英鎊。

此外，隨著電動車愈趨普及，其將於2025年4月起不再獲豁免車輛稅(Vehicle Tax)。

當局同時會在明年1月起，把能源企業的暴利稅(windfall tax)稅率，從25%增至35%，至2028年3月。