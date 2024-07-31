減肥失敗反彈至308磅 金正恩外國尋藥治癡肥疾病

北韓領導人金正恩常攜愛女金主愛出席活動，儼如已欽點接班人。惟一日未有官方確認，仍有變數，在無明確接班人下，外界也關注他的健康狀況。南韓情報機關透露，曾靠控制飲食減磅的金正恩，體重似乎反彈重回之前的308磅(140公斤)，並出現與癡肥相關的疾病，例如高血壓和糖尿病等。北韓官員正替他在外國尋找新的藥物治療，反映現時藥物或未能改善其健康情況。

40歲的金正恩2011年接掌政權，父親金正日和祖父金日成均死於心臟病問題，令外界關注他體重超標引發的健康問題。金正恩約5呎7吋高，最重時相信達140公斤。有觀察家之前稱，他似乎在2021年減磅不少，相信是靠控制飲食。不過，最近北韓官媒的報道顯示，他回復之前的肥胖身材。有南韓議員透露，國情院官員周一在閉門會議上指，金正恩重回高峰期的140公斤，可能是因為其壓力較大，而且嗜好煙酒；其身體品質指數嚴重超標，為重度肥胖，屬於心臟疾病高危族。國情院又稱，金正恩自30歲出頭開始已出現高血壓和糖尿病症狀，正密切關注其健康狀況。