測試熱氣球升空遭繩纏被扯上半空　男子高空墮地慘死(有片)

印度拉賈斯坦邦近日發生一宗恐怖意外，一名熱氣球測試員在熱氣球升空時，意外被繩子纏住、拉上至少18米的高空，後又因繩子斷裂，由高處墮地死亡，，慶祝活動亦因此取消。

綜合報道，事發於拉賈斯坦邦的巴蘭市，當地8日至10日正在舉行慶祝建區35周年活動，沒想到最後一天卻傳出意外，來自科塔市的40歲男子Vasudev Khatri，為熱氣球升空測試員，事發當日上午，與團隊一起進行慶祝活動熱氣球升空測試，詎料熱氣球飛起時，卻被一條用來固定熱氣球的繩索纏住，被扯上空中。網上影片顯示，Khatri在測試進行時，未知為甚麼，意外被繩子纏住，隨著熱氣球升空，Khatri被扯到空中大約30米高時，因繩子斷掉而墮地。