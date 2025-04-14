熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-04-14 13:49:52

測試熱氣球升空遭繩纏被扯上半空　男子高空墮地慘死(有片)

分享：
測試熱氣球升空遭繩纏被扯上半空，男子高空墮地慘死。(X)

測試熱氣球升空遭繩纏被扯上半空，男子高空墮地慘死。(X)

adblk5

印度拉賈斯坦邦近日發生一宗恐怖意外，一名熱氣球測試員在熱氣球升空時，意外被繩子纏住、拉上至少18米的高空，後又因繩子斷裂，由高處墮地死亡，，慶祝活動亦因此取消。

綜合報道，事發於拉賈斯坦邦的巴蘭市，當地8日至10日正在舉行慶祝建區35周年活動，沒想到最後一天卻傳出意外，來自科塔市的40歲男子Vasudev Khatri，為熱氣球升空測試員，事發當日上午，與團隊一起進行慶祝活動熱氣球升空測試，詎料熱氣球飛起時，卻被一條用來固定熱氣球的繩索纏住，被扯上空中。網上影片顯示，Khatri在測試進行時，未知為甚麼，意外被繩子纏住，隨著熱氣球升空，Khatri被扯到空中大約30米高時，因繩子斷掉而墮地。

Khatri被扯到空中大約30米高時，卻因繩子斷掉而墮地。(X) Khatri被扯到空中大約30米高時，卻因繩子斷掉而墮地。(X) Khatri被扯到空中大約30米高時，卻因繩子斷掉而墮地。(X)

事主工作經駛豐富 警方介入調查

Khatri雖然被緊急送醫，但最終搶救無效，宣告不治。由於Khatri從事相關工作多年，經驗豐富，事故原因未明，警方已介入調查。至於當天原定舉行的慶祝活動因此而取消。

警告：影片或會令人情緒不安

adblk6

事主工作經駛豐富 警方介入調查

Khatri雖然被緊急送醫，但最終搶救無效，宣告不治。由於Khatri從事相關工作多年，經驗豐富，事故原因未明，警方已介入調查。至於當天原定舉行的慶祝活動因此而取消。

警告：影片或會令人情緒不安

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能