港人夫婦夜遊大阪遇劫被割傷　事隔兩月23歲刀匪被捕

一名中國籍遊客7月22日在日本大阪遭遇搶劫，被歹徒用刀割傷送院醫治。至昨日（10月8日）有日本傳媒跟進報道稱，已拘捕並檢控涉案的23歲日本男疑犯，期間提到遇襲傷者為來自香港的遊客。香港入境處回覆傳媒查詢時表示，沒有接獲港人求助，會密切留意事態發展。

53歲的中國籍遊客蘇偉豪與其40多歲妻子，當日凌晨於大阪市此花區四貫島步行回酒店時，遭遇一名陌生男子持刀靠近，對方不斷用英語說「money（錢）」並企圖搶劫，蘇偉豪一邊用英語說「no（不）」、一邊抵抗。及後他與妻子跑入附近的便利店躲避，店內其他顧客見狀協助2人報警。事件中蘇左手臂及左手背被刀割傷，須留醫當地一周，妻子並無受傷。

報稱因生活窮困犯案

日本警方描述，歹徒身高約1.7米，案發時身穿白色T恤，以搶劫和人身傷害罪名調查。時隔逾兩個月，關西電視台昨報道稱案件傷者是來自香港的遊客，警方已拘捕並檢控涉案的23歲當地男子，他事發前約一個半小時，也曾在附近道路以同樣手法恐嚇一名女性。被捕人無業，居無定所，報稱自己因生活窮困而犯案。

香港入境事務處回覆傳媒查詢時表示，就有關報道獲悉事件後，已透過外交部駐香港特別行政區特派員公署，及中國駐大阪總領事館了解情況。自案發至今，入境處並沒有接獲港人求助。入境處強調，會繼續與公署及總領館保持聯繫，密切留意事態發展。