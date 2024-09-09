港人移英 英人卻移民俄羅斯 俄媒︰10日收到17份申請

部分港人移民英國之際，有英國人亦選擇移民，目的地是甚為冷門、跟美英等西方國家對立的俄羅斯。
移民俄羅斯｜救西方民眾離開新自由主義意識形勢
英媒報道，俄羅斯總統普京較早前修改該國的移民法，令西方國家民眾可快速地獲得居留權，目的是把他們拯救出「破壞性的新自由主義意識形態」之中，並向認同俄羅斯道德及價值觀的西方民眾，提供「人道協助」。
有俄媒指，在普京宣布後僅僅10日，當局已經接到17份英國人移民申請，均透過俄羅斯駐蘇格蘭愛丁堡的領事館遞交。目前未知男性移民會否被徵召上戰場征戰俄烏戰事。
移民俄羅斯｜美國家庭移民俄羅斯 女戶主︰如嫁給該國！
較早前，一個美國家庭已獲准移民俄羅斯，他們是Leo Lionel Haer和Chantel Felice Haer以及其介乎11至16歲的子女，男戶主大讚俄羅斯安全及適合一家大小居住，稱感謝普京讓他們移居，女戶主更揚言感覺似「嫁了給俄羅斯」。
移民俄羅斯｜加拿大男不滿左翼意識形態 舉家移俄
另外還有加拿大男子Arend Feinstra以及其妻子和8名子女，他表示因為覺得加拿大已不再安全而決定移俄，指加拿大「太多左翼意識形態，如LGBTQ及變性人，有太多我們不同意的事正在宣揚」，「我們想孩子擺脫這種情況」，「當中也有經濟原因，農業有更好的機會。我們認為俄羅斯是最好的」。英媒形容這些家庭是不滿西方左翼的覺醒文化(woke)而移民俄羅斯。
移民俄羅斯｜英網民趁機批評政府︰考慮離開英國
消息引起英國網民熱烈討論，有人趁機表明不滿新上台的工黨政府施政，說「我不肯定自己會否想去俄羅斯，但正在嚴肅考慮離開英國」，留言獲逾730個讚好。亦有人指，儘管移民俄羅斯可能等於甘願身處普京極權統治之下，但工黨在大選中得票僅約34%，在反對者眼中也是極權施政。