港人移英 英人卻移民俄羅斯 俄媒︰10日收到17份申請

部分港人移民英國之際，有英國人亦選擇移民，目的地是甚為冷門、跟美英等西方國家對立的俄羅斯。

移民俄羅斯｜救西方民眾離開新自由主義意識形勢

英媒報道，俄羅斯總統普京較早前修改該國的移民法，令西方國家民眾可快速地獲得居留權，目的是把他們拯救出「破壞性的新自由主義意識形態」之中，並向認同俄羅斯道德及價值觀的西方民眾，提供「人道協助」。

有俄媒指，在普京宣布後僅僅10日，當局已經接到17份英國人移民申請，均透過俄羅斯駐蘇格蘭愛丁堡的領事館遞交。目前未知男性移民會否被徵召上戰場征戰俄烏戰事。