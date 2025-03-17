港人自駕遊醜出日本！ 北海道租車公司撞毀報廢4輛車 3輛港人所為

提供北海道旅遊資訊及租車服務的「北海道女婿」近日在facebook專頁發文，總結今年冬季該公司出租汽車發生的交通意外，4輛撞毁的汽車有3輛都「是香港人撞的」，大部份是不遵守交通規則所致。 (北海道女婿FB)

日本一向深受香港人歡迎，不少人為了可以一次遊覽多個縣市，都會選擇自己租車自駕遊，不過近年發生多宗港人於日本自駕遊的交通意外。提供北海道旅遊資訊及租車服務的「北海道女婿」近日在facebook專頁發文，總結今年冬季該公司出租汽車發生的交通意外，4輛撞毁的汽車有3輛都「是香港人撞的」，大部份是不遵守交通規則所致。專頁特別提醒香港人，看到「一時停止（止まれ）」指示牌，就「一定要停」，以免釀成意外。

看到「止まれ」指示牌「一定要停」

「北海道女婿」於星期日（3月16日）在Facebook專頁發布多張相片，可見全數皆為車頭嚴重損毀，內部零件外露，指出單計今年冬天，已有4輛出租汽車被客人撞毀，「就是不修了直接報廢那種」，當中只有1輛車是因為「打滑」出意外，其餘3輛都是因為不遵守交通規則該停不停，「直接跟對方汽車對撞」所致。

專頁續說，被撞毀的4輛汽車，「3/4都是香港人撞的」，即其中3輛是港人司機所導致撞毀，故特別提醒香港人，看到「一時停止」指示牌就「一定要停」，以免釀成事故。專頁又提到，不幸中的大幸是事故沒有客人受傷，「頂多就是被安全氣囊頂到胸口有點不舒服」，更有客人隨即領了第2輛車繼續旅遊。「北海道女婿」補充，有提供「全險加上撞車賠車」，故客人毋須額外付款，且事故後續處理、醫院檢查、故障汽車拖吊、保險公司理賠等，公司都會安排或代處理。