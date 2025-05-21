港人4月遊日再創同月新高　日本上月遊客數再破紀錄

日本政府觀光局（JNTO），今日（21日）公布新的遊客數字。在上月錄得390.89萬遊客，不單是比去年同期增加28.5%，而且再打破今年1月創下的單月最多旅客數字，也是有紀錄以來單月首次突破390萬人次。至於香港遊客也在4月錄得回升，有26.36萬人次赴日旅遊，是有紀錄以來4月最高的數字。
根據JNTO今日公布的4月份遊客估算，香港仍是日本第5大的旅客來源地。上月有26.36萬人次的香港遊客赴日旅遊，是統計以來4月份最高的數字，也比去年周期增加42.9%。JNTO報告指，估計今年的增加是因為去年的清明節及復活節假期在3月底開始，而今年就在4月中，令4月份錄得較多的旅客。而今年首4個月為止，香港的遊日旅客達91.12萬人次，比去年同期上升12.8%。然而隨着5月份多個航點的航班削減影響，有關的數字目前仍未浮現。
中國遊客數超越疫情前
另外在上月，日本的旅客估算達390.89萬人次，比去年同期增28.5%，是有紀錄最高。報告指因為今年櫻花季節在4月，令訪日的旅遊需要上升。報告指出，隨着各地的復活節假期，令海外旅遊需求增加，當中包括加拿大及英國共10個市場錄得單月最多的數字，而包括南韓、中國及新加坡在內的11個市場就錄得4月份最高。至於中國旅客方面，4月份的旅客數字超越2019年的疫情前的726,132人次，錄得76.51萬人次，並且超越南韓成為最多遊日遊客的市場。