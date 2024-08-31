港女加拿大遭燒屍案男疑犯潛逃香港　保安局：一如既往適當處理 (更新)

【8月31日更新】新增保安局回應
加拿大最近發生了一起綁架謀殺燒屍案，死者是從香港移民到加拿大的56歲地產女經紀梅育英(音譯Yuk-Ying, Anita, MUI)，並通緝一名47歲男疑犯胡志雄(音譯Zhixiong Marko Hu)，涉嫌一級謀殺。這位姓胡的男子被指已經潛逃到香港，加拿大警方將向國際刑警申請紅色通緝令，要求世界各地的執法人員拘捕他。加拿大因香港實施《港區國安法》，在2020年暫停同香港的引渡協議。
香港保安局回覆查詢有否收到加拿大一方提出協助時說，一直以來，特區政府在中央人民政府的授權和協助下，以互助互惠原則，依法與其他司法管轄區進行執法合作及司法互助，特區政府會一如既往適當處理相關事宜。
女死者任地產經紀 活躍政商界
據報死者梅育英在1990年代從香港移居加拿大多倫多，從事地產經紀，活躍政商界，主力從事一些來自中國的高淨值移民投資者，一直以來完成多宗商業地產和豪宅交易。
加警已拘3少年 暫未知是否涉「政治觀點」
目前案情透露，女死者是在8月9日神秘失蹤，加拿大當地警方至上周四(22日)公布事件，並在安省帕里灣尋獲女死者的遺體，顯示屍體曾被焚燒，暫未知死因。當地警方已拘捕3名16至17歲涉案少年，正追尋一輛懷疑涉事白色平治貨車。
目前，加拿大警方認為本案是一宗「有針對性案件」，仍然未知女死者為何成為目標，暫未有證據顯示因其「政治觀點」而成為攻擊目標。