港女網紅倫敦豪宅失逾1億珠寶，英媒：持有武器曾與傭人擦身而過。(X)

Instagram(IG)網紅兼藝術收藏家Shafira Huang位於英國倫敦北部Primrose山的豪宅遭入室盜竊，損失價值1040萬英鎊(約1億港元)。《衛報》指，住在這間豪宅的這家人來自香港。英媒報道，竊賊持有武器，疑為單獨犯案，先爬到屋頂再入屋，還曾與屋內傭人擦身而過。

綜合報道，事發於2024年12月7日下午5時至5時半，疑犯從2樓窗戶爬入Shafira Huang家中，偷走價值15萬英鎊的愛馬仕(Hermes)鱷魚皮Kelly手袋、1.5萬英鎊現金和價值1,040萬英鎊的訂製珠寶。閉路電視畫面顯示，疑犯手中疑似持有某種武器，在走過宅中樓梯平台後1分鐘，就有一女傭從電梯出來，剛巧未察覺有陌生人入屋。