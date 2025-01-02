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國際
2025-01-02 12:28:00

港女網紅倫敦豪宅失逾1億珠寶　英媒：賊人持有武器曾與傭人擦身而過

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港女網紅倫敦豪宅失逾1億珠寶，英媒：持有武器曾與傭人擦身而過。(X)

港女網紅倫敦豪宅失逾1億珠寶，英媒：持有武器曾與傭人擦身而過。(X)

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Instagram(IG)網紅兼藝術收藏家Shafira Huang位於英國倫敦北部Primrose山的豪宅遭入室盜竊，損失價值1040萬英鎊(1億港元)。《衛報》指，住在這間豪宅的這家人來自香港。英媒報道，竊賊持有武器，疑為單獨犯案，先爬到屋頂再入屋，還曾與屋內傭人擦身而過。

綜合報道，事發於2024127日下午5時至5時半，疑犯從2樓窗戶爬入Shafira Huang家中，偷走價值15萬英鎊的愛馬仕(Hermes)鱷魚皮Kelly手袋、1.5萬英鎊現金和價值1,040萬英鎊的訂製珠寶。閉路電視畫面顯示，疑犯手中疑似持有某種武器，在走過宅中樓梯平台後1分鐘，就有一女傭從電梯出來，剛巧未察覺有陌生人入屋。

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報道指，Shafira Huang與丈夫來自香港。(IG) Shafira Huang家提供相關相片，包括疑犯外貎及腳印。(X) Shafira Huang家提供相關相片，包括疑犯外貎及腳印。(X) Shafira Huang家提供相關相片，包括疑犯外貎及腳印。(X) 警方亦刊登失物相片。(X) 警方亦刊登失物相片。(X) 警方亦刊登失物相片。(X) 警方亦刊登失物相片。(X)

Shafira Huang與丈夫懸紅150萬英鎊籲提供線索

報道引述管家Csaba Virag表示，主人當時不在家，但家中有9名員工。他稱賊人疑爬上屋頂再到屋中行竊，形容賊人「如蜘蛛俠一般」。報道又指，Shafira Huang與丈夫來自香港，夫婦二人事後承諾，只要提供線索抓到小偷，他們將支付高達150萬英鎊懸賞，包括提供任何有關疑犯資訊的50萬英鎊以及追回失竊物品價值10%的獎金，他們又提供相關相片，包括疑犯外貎及腳印。警方亦刊登失物相片。

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