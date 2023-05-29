港產神童12歲獲5個副學士學位 教授驚嘆︰佢好成熟又好細路！(有片)

12歲時的你在做甚麼？在香港出生、隨父母移民美國的12歲神童洪昊康(Clovis Hung)，9歲已入讀當地大學，日前已修畢5個副學士學位，科目涵蓋科學、歷史及藝術等，並成為該院校歷來最年輕的畢業生。母親表示昊康充滿好奇心，直言傳統學校已滿足不到他，提早讀大學是最佳選擇。

昊康於2020年秋季開始就讀加州富勒頓學院(Fullerton College)，該校提供「特殊錄取計劃」(The Special Admit program)，讓昊康可以一邊修讀副學士，一邊在家完成由母親教授的課程。