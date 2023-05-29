港產神童12歲獲5個副學士學位 教授驚嘆︰佢好成熟又好細路！(有片)

12歲時的你在做甚麼？在香港出生、隨父母移民美國的12歲神童洪昊康(Clovis Hung)，9歲已入讀當地大學，日前已修畢5個副學士學位，科目涵蓋科學、歷史及藝術等，並成為該院校歷來最年輕的畢業生。母親表示昊康充滿好奇心，直言傳統學校已滿足不到他，提早讀大學是最佳選擇。
昊康於2020年秋季開始就讀加州富勒頓學院(Fullerton College)，該校提供「特殊錄取計劃」(The Special Admit program)，讓昊康可以一邊修讀副學士，一邊在家完成由母親教授的課程。
港產神童｜起初緊張 旋即愛上大學生活
據報，昊康最初對上大學面授課感到緊張，但不久「即愛上大學生活。所以我挑戰自己多修幾個課程。」部分教授曾擔心昊康因年齡差距感到害怕，其中生物學教授Kenneth Collins表示：「礙於年齡及發展差異，起初我有點擔心他如何與其他學生相處，然而這些擔憂是沒有根據的」。他指，昊康是「小孩」和「大學生」的優秀混合體(a great mixture of ‘kid’ and college student)，成熟到獲得同學認真對待，同時又亦夠孩子氣，令同學願意像對待弟弟一樣照顧他、給他打氣。昊康也異口同聲說︰「我有問題時會問他們(同學)，他們有問題也會問我」，「他們待我如弟弟一樣」。
港產神童｜志願之一是成為航天工程師
昊康與學院內900名畢業生一起於本月20日畢業，他修畢的5個副學士學位，包括歷史、社會科學、社會行為和自我發展、藝術和人文表達，以及科學與數學。他準備再修讀多一個副學士學位後，便正式攻讀大學學位。被問及志願時，昊康表示希望能成為航天工程師、機師或兒科醫生，「我對自己已取得的成就感到非常自豪。我也剛加入民間航空巡邏隊(Civil Air Patrol)，希望16歲時取得飛行執照」。他也喜歡打籃球及打電玩如《Minecraft》等。