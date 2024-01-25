湖中鱷魚被冰封僅鼻外露　專家：牠還未死(有片)

近日多地迎來寒流，包括美國的北卡羅來納州和德州，氣溫都降至零下，而北卡羅來納州的沼澤公園(Swamp Park)近日出現一段有趣的畫面，原來是鱷魚在湖中被冰封，僅露出鼻孔在水面，引發網友熱議。專家表示，原來這是鱷魚的保命方法。

沼澤公園工作人員Scott Perry近日幾段影片，顯示鱷魚只露出鼻子在水面上，Perry還用手觸摸鱷魚的鼻頭稱：「我這輩子從沒想過會做這種事」，不過他提醒民眾，千萬不要模仿。另外，在德州博蒙特的鱷魚村救援中心(Gator Country rescuecenter)也出現類似情況，根據救援中心的負責人Gary Saurage拍攝的畫面可見，一隻鱷魚同樣被冰封湖中動也不動，只剩下鼻頭露在湖面上。