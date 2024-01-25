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國際
2024-01-25 15:17:00

湖中鱷魚被冰封僅鼻外露　專家：牠還未死(有片)

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湖中鱷魚被冰封僅鼻頭外露，專家：牠還未死。(FB)

湖中鱷魚被冰封僅鼻頭外露，專家：牠還未死。(FB)

近日多地迎來寒流，包括美國的北卡羅來納州和德州，氣溫都降至零下，而北卡羅來納州的沼澤公園(Swamp Park)近日出現一段有趣的畫面，原來是鱷魚在湖中被冰封，僅露出鼻孔在水面，引發網友熱議。專家表示，原來這是鱷魚的保命方法。

沼澤公園工作人員Scott Perry近日幾段影片，顯示鱷魚只露出鼻子在水面上，Perry還用手觸摸鱷魚的鼻頭稱：「我這輩子從沒想過會做這種事」，不過他提醒民眾，千萬不要模仿。另外，在德州博蒙特的鱷魚村救援中心(Gator Country rescuecenter)也出現類似情況，根據救援中心的負責人Gary Saurage拍攝的畫面可見，一隻鱷魚同樣被冰封湖中動也不動，只剩下鼻頭露在湖面上。

網民：看上去鱷魚應該被凍死了。(FB) Gary解釋，由於鱷魚屬於冷血動物無法調節體溫，遇到嚴寒狀態時，會自動進入類似冬眠的「低代謝狀態」(brumation)。(FB) Gary解釋，由於鱷魚屬於冷血動物無法調節體溫，遇到嚴寒狀態時，會自動進入類似冬眠的「低代謝狀態」(brumation)。(FB) Gary則指出，其實鱷魚還活著。(FB)

網民：看上去鱷魚應該被凍死了

影片曝光後立刻引起網民熱議，不少人懷疑「天氣冷到連鱷魚都撐不住了」、「看上去應該是被凍死了」、「直接被凍成標本」。Gary則指出，其實鱷魚還活著，他解釋，由於鱷魚屬於冷血動物無法調節體溫，遇到嚴寒狀態時，會自動進入類似冬眠的「低代謝狀態」(brumation)，才會看起來一動也不動。鱷魚只留鼻孔在水面上，是為了確保在水面結冰時仍能呼吸。澳洲新英格蘭大學爬蟲類動物生態實驗室負責人Eric Nordberg說，一般來說，爬蟲類或兩棲動物會在寒冷時降低體溫、心率、呼吸、新陳代謝率，藉此在無法覓食、移動或交配的狀況下節省能量。

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