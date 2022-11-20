湖泊效應下暴風雪侵襲紐約州 積雪逾1.9米 多地呈現冰雪世界(多圖、有片)

美國伊利湖和安大略湖以東地區周六(19日)連續第3日遭湖泊效應所產生的風暴侵襲，紐約州西部和北部出現暴風雪，最少3人死亡，部分地區積雪比人還要高，最高達1.96米，多地儼如冰雪世界，部分地區已進入緊急狀態。國家氣象局預測，未來可能有更多降雪，暴風雪料持續至周一(21日)早上。

甚麼是湖泊效應？

「湖泊效應」(lake-effect)風暴指的是，冷空氣從較暖的湖泊水面吸取水份，形成狹窄帶狀風雪帶，在部分地區落下數呎積雪，但車程不遠的地區卻可能沒有降雪。

綜合路透社、美聯社報道，紐約州西部部分地區降雪超過72吋(約1.83米)，陸空交通癱瘓，當局周六進一步限制陸上交通。受大雪影響，大部分周末來往水牛城尼加拉機場的航班須取消，美國鐵路公司關閉在水牛城的3個車站。正值感恩節假期前的出行旺季，旅客行程大受影響。

國民警衛軍出動剷雪

紐約州州長霍楚爾(Kathy Hochul)派遣約150名國民警衛軍，前往伊利縣(Erie County)受災最嚴重地區，協助清除積雪和解決居民需要。她指，將簽署文件要求聯邦政府撥款支援，州政府已接獲近90宗車禍報告，近290人在風雪中受困獲救。