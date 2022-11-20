湖泊效應下暴風雪侵襲紐約州 積雪逾1.9米 多地呈現冰雪世界(多圖、有片)

美國伊利湖和安大略湖以東地區周六(19日)連續第3日遭湖泊效應所產生的風暴侵襲，紐約州西部和北部出現暴風雪，最少3人死亡，部分地區積雪比人還要高，最高達1.96米，多地儼如冰雪世界，部分地區已進入緊急狀態。國家氣象局預測，未來可能有更多降雪，暴風雪料持續至周一(21日)早上。
甚麼是湖泊效應？
「湖泊效應」(lake-effect)風暴指的是，冷空氣從較暖的湖泊水面吸取水份，形成狹窄帶狀風雪帶，在部分地區落下數呎積雪，但車程不遠的地區卻可能沒有降雪。
綜合路透社、美聯社報道，紐約州西部部分地區降雪超過72吋(約1.83米)，陸空交通癱瘓，當局周六進一步限制陸上交通。受大雪影響，大部分周末來往水牛城尼加拉機場的航班須取消，美國鐵路公司關閉在水牛城的3個車站。正值感恩節假期前的出行旺季，旅客行程大受影響。
國民警衛軍出動剷雪
紐約州州長霍楚爾(Kathy Hochul)派遣約150名國民警衛軍，前往伊利縣(Erie County)受災最嚴重地區，協助清除積雪和解決居民需要。她指，將簽署文件要求聯邦政府撥款支援，州政府已接獲近90宗車禍報告，近290人在風雪中受困獲救。
球場鋪滿積雪
伊利縣政府首長Mark Poloncarz表示，大多數居民都遵守駕駛禁令並留在家中，避免在暴雪中發生意外。
伊利縣可謂首當其衝，其中水牛城市郊奧查德帕克(Orchard Park)降雪達到77吋(約1.96米)，這裡是職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾隊的主場館所在地。球場和觀眾席鋪滿積雪，原定周日在這裡舉行的賽事要移師底特律。當地有私家車被厚厚的積雪覆蓋，幾乎「沒頂」。
水牛城位於伊利湖東端、紐約州西部，是州內第二大城市，當地持續降下暴雪，周六降雪量達破紀錄的16.1吋(約41厘米)，是2014年最高單日降雪量7.6吋(約19厘米)的逾兩倍。市長布朗表示，當地情況已有好轉，宣布撤銷大部分地區行車限制，但呼籲民眾應盡量避免外出。
暴風雪料周一減弱
這場上周四(17日)起從伊利湖和安大略湖吹來的風暴，讓當地於正式入冬前1個多月迎來本季第一場暴風雪。
風雪至今造成紐約州3人死亡，其中兩人在清理積雪或在暴雪中疑心臟病發死亡，另有一名男工駕駛剷車清理積雪期間，因剷車滑出行人路翻側身亡。
氣象部門預計，暴風雪會繼續向南移動，紐約州西部將有更多降雪，料至周日晚將再增加15至22厘米厚的降雪。
紐約州北部地區預計會因安大略湖和伊利湖出現的大湖效應，再降雪數十厘米，預計暴風雪至周一才會逐漸減弱。
Update: it's still snowing. 😱#GoBills | #BillsMafia pic.twitter.com/pxyxWzm2tv— Buffalo Bills (@BuffaloBills) November 19, 2022