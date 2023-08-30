源自蟒蛇 全球首例 澳婦腦部取出8厘米活寄生蟲

(上圖)醫生發現該婦人腦部異常，開腦取出8厘米蛔蟲。(下圖)從婦人腦部取出的蛔蟲。(互聯網)

澳洲一名64歲婦人由起初出現腹痛、咳嗽及發燒等病徵求醫，到後來開始健忘及抑鬱，醫生赫見她腦部「異常」，最終為她開刀，從大腦裡取出一條長達8厘米、活生生的寄生蟲。據報該種寄生蟲常見宿主是蟒蛇，出現在人體是全球首例。

該名婦人因持續3周出現腹痛、腹瀉、乾咳、發燒與盜汗情況，2021年1月到醫院求醫；及至去年再出現健忘及抑鬱症狀，被轉診至坎培拉醫院。該院神經外科醫生班迪(Hari Priya Bandi)看過她的磁力共振掃描(MRI)後，認為其大腦有異常，必須進行手術，結果醫生從婦人腦部裡取出一條寄生蟲。

傳染病醫生塞納納亞克(Sanjaya Senanayake)表示，當時他接到班迪醫生來電，驚恐地告訴他：「天啊，你一定不信，我剛竟在一位女士大腦發現一條活著、正在蠕動的蟲！」

院方之後向外部專家求助，澳洲聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)專家表示，寄生在婦人腦部的是常見於「地氈莫瑞蟒」(Carpet Python)身上的蛔蟲Ophidascaris robertsi。