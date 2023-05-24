源頭減廢｜研究︰回收設施排逾一成塑膠 廢水空氣均驗出微粒

科學家在英國一間「最先進」的回收廠的廢水及附近空氣中，驗出微塑膠。(資料圖片)

不少人以為喝完樽裝飲品，只要把膠樽回收就不會污染環境，塑膠行業也一直將回收作為解決環保問題的關鍵。但一項研究發現，回收塑膠本身亦可釋放大量微塑膠，或達回收量逾一成，危害環境及人類健康，再次反映源頭減廢的重要。

一間不具名的「最先進」回收廠廢水中採樣，發現水中微塑膠量，佔其處理的塑膠量13%。研究人員對比該廠使用過濾系統前後，廢水中的塑膠微粒含量變化，發現過濾器可將微塑膠含量從13%降至6%，但亦相當於每立方米廢水釋放多達75億個塑膠微粒。