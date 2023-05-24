源頭減廢｜研究︰回收設施排逾一成塑膠 廢水空氣均驗出微粒

不少人以為喝完樽裝飲品，只要把膠樽回收就不會污染環境，塑膠行業也一直將回收作為解決環保問題的關鍵。但一項研究發現，回收塑膠本身亦可釋放大量微塑膠，或達回收量逾一成，危害環境及人類健康，再次反映源頭減廢的重要。
一間不具名的「最先進」回收廠廢水中採樣，發現水中微塑膠量，佔其處理的塑膠量13%。研究人員對比該廠使用過濾系統前後，廢水中的塑膠微粒含量變化，發現過濾器可將微塑膠含量從13%降至6%，但亦相當於每立方米廢水釋放多達75億個塑膠微粒。
塑膠回收｜回收廠所排微塑膠 90%小於10微米
同樣令人關注的是，這些塑膠微粒有九成小於10微米(micron)，約為人類紅血球的直徑。科學家已知小於10微米的塑膠微粒，會令人類致病。除了廢水有膠，研究人員亦發現回收廠周圍空氣中有「高水平」的微塑膠，當中逾六成小於10微米。微塑膠通常被認為是任何小於5毫米(millimeter)的塑膠微粒，目前無論是南極洲新降的雪，抑或是海洋深處，都已發現其蹤影。
塑膠回收｜專家︰敲響警號 應源頭減廢
領導研究的專家布朗(Erina Brown)表示，「我非常震驚……這很可怕，因為回收就是要減少污染並保護環境，但原來卻也在製造巨大問題」。她指上述回收設施很先進，已代表「最佳情況」，包括已安裝過濾系統，很多回收廠並無這樣做。美國環境保護署前高層、現時領導環保團體Beyond Plastics的恩克(Judith Enck)表示：「這些發現令人不安，但不足為奇。這是一個用更少塑膠的警號」。