準備遊日！日本明解除106個國家入境限制 對港人有無影響？

日本繼續放寬外國人在新冠肺炎疫情下的入境限制，決定對106個國家民眾解禁，包括美國、英國、法國及多個亞洲國家。消息可能令不少港人眼前一亮，齊問「係咪可以去日本玩啦？！」然而，香港本來就不在上述禁止入境名單內，因此沒有直接受惠，同時上述的解封目前仍局限於商務及留學生，而非遊客，不過日本政府此舉對港人仍有間接影響。

日本解禁入境 106國從名單剔除

日本政府在召開國家安全保障會議後，作出上述決定。根據外務省的公布，本月8日起解禁的106個國家，包括馬來西亞、印度、菲律賓、泰國、孟加拉及柬埔寨等亞洲國家；美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、玻利維亞、哥倫比亞及烏拉圭等美洲及拉美國家；英國、法國、德國、丹麥、比利時、意大利、希臘、西班牙、瑞典及瑞士等歐洲國家；阿聯酋、沙特阿拉伯、土耳其、以色列、土耳其及伊朗等中東國家，以及8個非洲國家等。

上述國家解禁後，亞洲、大洋洲及北美洲已沒有國家處於禁止名單內；留在禁止名單內的國家仍有56個，大部分是非洲國家，以及小量其他地區國家，包括俄羅斯、保加利亞、伊拉克及危地馬拉等。

去日本 商務留學生限額增至1萬人

兩岸三地均不在日本的禁止入境名單內，故不受今次宣布影響。根據日本當局於3月1日實施的措施，目前日本只准短期逗留(少於3個月)的商務人士，以及作長期居留的外國人(如留學生)在取得簽證後入境。目前這些人士的每日的入境人數上限為7,000人，日本政府早前表示會於本月提升至每日1萬人，上述106國解禁，短期內對港人的影響，是萬一要赴日公幹或求學，會有更多人競爭每日的入境限額。此外，隨著日本政府按部就班放寬入境限制，向遊客解禁的日子，相信指日可待。

日本隔離安排 打齊3針免隔離

根據日本3月1日起實施的新隔離安排，上述商務客及留學生若打齊3針，可免隔離；未打齊針者，須接受7天住處隔離，或3天隔離加接受一次檢測並呈陰性，預料重新開放予國際遊客入境前，可能有進一步更新。