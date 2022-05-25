準備開關｜50人分組遊覽指定地點 首批7旅客抵日本

日本昨為全面向遊客開關踏出第一步，展開接待小組旅行團的試驗計劃。首批7名來自美國的遊客率先入境，將在導遊陪同下，遊覽長野及大分縣等指定地點。整個計劃將接待15個小組，合共50人。

日本早前宣布對美國、澳洲、泰國及新加坡遊客，推出小型旅團試驗計劃，讓已接種3針新冠疫苗的遊客入境，以檢討能否追蹤人員流動、戴口罩等防疫措施，以及萬一有人染疫的應變方案，冀制定指引，為正式開關做準備。日本觀光廳稱昨日首批入境、在成田機場降落的美國遊客，包括來自夏威夷的6人及來自洛杉磯的1人，將分成兩組遊覽栃木縣的世界文化遺產日光東照宮、岐阜縣白川鄉、岩手縣的花卷溫泉及長野縣的善光寺等。

50人分15組 最長逗留8日7夜

第二批及以後的遊客，會於25至28日入境，全數共15個小組將在日本旅遊最長8日7夜，觀光、住宿及用餐地點僅限於12個縣，不計乘搭國內航機及新幹線途經的地區。

目前日本認可的疫苗包括輝瑞、阿斯利康、莫德納、強生及諾瓦瓦克斯(Novavax)，不包括科興；第三針只限打輝瑞、莫德納及諾瓦瓦克斯。商務及經濟發展局長邱騰華日前表示已與日本總領事聯絡，表達香港是日本其中一個主要遊客來源地，很多港人熱切在疫情紓緩時旅遊的意願，同時向日方反映疫苗認可的問題。