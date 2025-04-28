溫哥華汽車撞人群 釀最少9死逾20傷

加拿大溫哥華上周六晚發生汽車撞人群事件，總理卡尼周日證實造成9死逾20傷。現場為一個菲律賓人節慶活動，警方指事件不涉恐怖主義。駕車的30歲男司機撞人後企圖逃離，遭途人合力制服拘捕。報道指，疑兇是一名亞裔人士。
事發在晚上8時後(香港時間周日上午11時)，現場為東43大道(East 43rd Avenue)和菲沙街(Fraser Street)。整天多達10萬人在街上參與菲律賓社區舉辦的拉普拉普日(Lapu-Lapu Day)慶祝派對，車路兩旁泊有多輛美食車供應食物。兇徒所駕駛的黑色SUV車撞人群時，活動正接近尾聲。有店主稱，見到有顧客被撞死。另有目擊者稱，一輛黑色車在撞向人群前胡亂行駛。網上片段可見不少人被撞倒，有人失去意識躺在地上，另有坐在馬路上待救。據悉，傷者包括嬰兒和小孩。有人形容「像戰場，地上遍布遺體」。
「像戰場，地上遍布遺體」
溫哥華市長沈觀健事發後稱，感到震驚和傷心，將盡快公布更多資訊。警方表示，被捕男子是溫哥華人，為警方知悉。事件剛巧發生在周一舉行的加拿大大選前夕，執政自由黨稱，總理卡尼周日的競選活動會延後。卡尼事發初時於社交網稱，得悉事件後感到十分震驚，對死傷者家屬致以深切慰問。對於菲律賓人節慶活遇襲，菲國總統小馬可斯稱對發生此可怕事件感震驚，向受害者家屬、當地菲律賓居民社區表示深切慰問。