溫哥華汽車撞人群 釀最少9死逾20傷

事發在晚上8時後(香港時間周日上午11時)，現場為東43大道(East 43rd Avenue)和菲沙街(Fraser Street)。整天多達10萬人在街上參與菲律賓社區舉辦的拉普拉普日(Lapu-Lapu Day)慶祝派對，車路兩旁泊有多輛美食車供應食物。兇徒所駕駛的黑色SUV車撞人群時，活動正接近尾聲。有店主稱，見到有顧客被撞死。另有目擊者稱，一輛黑色車在撞向人群前胡亂行駛。網上片段可見不少人被撞倒，有人失去意識躺在地上，另有坐在馬路上待救。據悉，傷者包括嬰兒和小孩。有人形容「像戰場，地上遍布遺體」。