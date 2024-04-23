溫哥華立法管制商業及住宅大廈碳排放 成加拿大首例 新法6月1日生效

溫哥華成為加拿大首個管制商住建築物碳排放量的城市，要求商業大廈和住宅大廈報告碳排量並逐步降低，希望達到2050年淨零目標。這項法規將於6月1日正式生效。

目標訂為2030年 大型建築物碳排放減半

這項名為「年度溫室氣體及能源限制」(Annual Greenhouse Gas and Energy Limits)的法規是加拿大城市在環保方面的創舉，目標是在2030年或之前將大型建築物的碳排放量減少50%，2050年達到淨零目標。

違規者將被處以高額罰款

溫哥華市政府表示，新法規要求建築物的擁有者和管理者需報告每幢建築物的能源使用量及溫室氣體強度(greenhouse gas intensity，簡稱GHGi)。2026年起將對違規者處以高額罰款。