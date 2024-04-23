溫哥華立法管制商業及住宅大廈碳排放 成加拿大首例 新法6月1日生效

溫哥華成為加拿大首個管制商住建築物碳排放量的城市，要求商業大廈和住宅大廈報告碳排量並逐步降低，希望達到2050年淨零目標。這項法規將於6月1日正式生效。
目標訂為2030年大型建築物碳排放減半
這項名為「年度溫室氣體及能源限制」(Annual Greenhouse Gas and Energy Limits)的法規是加拿大城市在環保方面的創舉，目標是在2030年或之前將大型建築物的碳排放量減少50%，2050年達到淨零目標。
違規者將被處以高額罰款
溫哥華市政府表示，新法規要求建築物的擁有者和管理者需報告每幢建築物的能源使用量及溫室氣體強度(greenhouse gas intensity，簡稱GHGi)。2026年起將對違規者處以高額罰款。
施奈德電力公司(Schneider Electric)總裁海特曼(Emily Heitman)表示：「溫哥華人口不斷湧入，有愈來愈多高樓大廈，新法有助減少城市的碳排放，目前溫哥華55%碳排放量來自建築物。」
溫哥華新建大樓吹起科技風
近年溫哥華新建的大樓都呈現智能型與科技風，重視節能減碳，但即使是舊建築，也可透過改用再生能源、冷暖氣優化和升級、數碼技術等來提高能源效益。海特曼說：「屋頂太陽能板就是一例，還可在建築物內設置更好的隔熱、加熱和冷卻系統等。」
卑詩省經歷極端天氣
位於太平洋沿岸的卑詩省近幾年經歷極端天氣，山火、水災不斷，這裡一向是加拿大最重視環保的省份，因此海特曼相信溫哥華市民會樂見新法帶來的轉變。她預期溫哥華的創舉將引領加拿大其他城市也建立類似的標準。
海特曼指出，這不僅有利環境，有助民眾節省開支，對企業經濟也有幫助，因為「提高能源效益意味著支付更低的電費，而建築物升級工程會則對當地企業有幫助」。