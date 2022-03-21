溫暖人間｜泰爸捱餓給女兒吃涮涮鍋慶生　老闆娘善舉感動萬人(有片)

泰國網上近日流傳一段感人影片，事緣有一名爸爸帶著女兒到一間涮涮鍋店吃飯，但身上的錢不足夠2人一起吃，爸爸決定該女兒一個吃以慶祝生日，自己打算到店外等，當老闆娘知道情況後，除了招待他們免費用餐外，還為小女孩送上小小驚喜，影片感動不少網民，還有人提出向這對父女伸出援手。

綜合報道，泰國一對父女上周六(19日)來到旺占縣一間涮涮鍋店，不過點餐時爸爸跟女兒說，因為錢不夠點2個人份的餐點，讓女兒1人留在餐廳吃飯，爸爸則會在店外面等，女兒聽到後堅持要爸爸陪她一起吃，否則她就不吃，爸爸最後說不過她，只好起身帶她離開。父女溝通的過程，被旁邊的店員聽見並告訴老闆娘，老闆娘趕緊走出來攔下這對父女，表示願意招待他們一起吃飯。

爸爸感謝各人關心婉拒捐贈

老闆娘Panumas B. Sroitong事後接受傳媒訪問時表示，她後來跟爸爸聊天，得知女孩當天生日，決定給女孩一個驚喜，就在父女快要吃完時，點上蠟燭為2人送上一個小蛋糕，原來老闆娘偷偷叫店員在附近買來蛋糕，令父女非常感動，那爸爸更忍不住說：「如果孩子的媽媽也在就好了」，令老闆娘不禁落淚，連忙轉身走開。爸爸離開鋪頭時，在門外與女兒帶笑緊緊擁抱，似乎為這次美妙的經歷而感恩。

影片在短短1天吸引超過20萬人按讚、8萬多人分享，不少網民深受感動，紛紛私下聯絡老闆娘，希望能給予父女幫助。老闆娘指，她確實有留下父女的聯繫方式，不過詢問後，那爸爸很感謝大家的關心，但不希望接受媒體採訪，亦婉拒大家的捐贈。