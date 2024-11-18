溫莎堡遭爆竊偷去兩車 威廉凱特與3名子女正熟睡｜英國王室

英國王室物業溫莎堡(Windsor Castle)驚傳遭爆竊，數名蒙面賊人在深夜翻過6呎的圍欄，並用偷來的卡車衝破保安閘門進入溫莎堡範圍內，在一個穀倉偷去一輛皮卡車，即輕型貨車，以及一輛越野四輪電單車。皇儲威廉和王妃凱特一家所住的小屋距離事發現場僅5分鐘路程，英媒稱相信當時兩人與3名孩子正在睡夢中。

溫莎堡遭爆竊｜英王查理斯三世和王后卡米拉不在溫莎堡

事發在10月13日星期日晚上11時45分，直至現在警方才公布，稱接到報案指在溫莎A308高速公路附近皇家產業一建築物遭爆竊。警方稱，賊人進入一農舍偷去一輛黑色五十鈴皮卡車，以及一輛紅色四輪電單車；目前未有人被捕，案件仍在調查中。英王查理斯三世和王后卡米拉當時不在溫莎堡。但威廉和凱特相信當時正留宿在距現場數分鐘的Adelaide Cottage。英媒指，威廉一家五口常見到從賊人撞毀的保安閘門出入，該處鄰近他們寓所的出口。