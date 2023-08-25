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國際
2023-08-25 13:44:00

溫馨感人｜靚仔機師與空姐媽同機　廣播感謝養育之恩(有片)

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美國聯合航空(United Airlines)有一名男機師，早前首次與任職空姐的母親服務同一班機。(資料圖片) 靚仔機師與空姐媽同機，廣播感謝養育之恩。(IG)

美國聯合航空(United Airlines)一名男機師，早前首次與任職空姐的母親服務同一班機。航程中，他利用廣播來感謝母親長久以來的養育之恩，令機上聽完機上廣播乘客既感到意外又溫馨，當時感人畫面亦被錄下於網上分享，不少網民亦感到該母子的溫情洋溢。

綜合報道，聯合航空男機師Cole Doss本月初執飛美國飛往西班牙馬德里的航班，得知空服員母親也同樣在機內擔任機組人員，他站在商務艙通道向乘客進行廣播，簡報航程概要與天氣狀況後，特別提及該航班傑出的空服員之一「是我獨一無二傑出的媽媽」。Cole Doss說：「自從我上第一堂飛行課以來，她一直是我在生活和職業生涯當中，最大的支持者之一。今天頭一次與她同班機飛行，我深感光榮。我要對媽媽說，我愛你。各位乘客，歡迎大家搭乘我們這個充滿家庭溫馨感的航班。」乘客們亦隨即為這名母親拍掌。

Cole Doss站在商務艙通道向乘客進行廣播，其母親正在工作。(IG) Cole Doss特別提及該航班傑出的空服員之一「是我獨一無二傑出的媽媽」。(IG) Cole Doss特別提及該航班傑出的空服員之一「是我獨一無二傑出的媽媽」。(IG) 乘客們亦隨即為這名母親拍掌。(IG) Cole Doss說：「我要對媽媽說，我愛你」。(IG)

聯合航空：當年為你準備餐盒的人已成為你的同事

Cole Doss的母親在聯合航空擔任空中服務員已逾45年，父親亦於航空業界工作，最近妹妹亦考上空中服務員，可謂「航空世家」。聯合航空15日於社交平台Instagram(IG)轉發這段感人影片，並指「當年為你準備中午餐盒的人，現在已經是你的同事」。影片吸引大批網民關注，至今已獲得18萬個點讚，不少網民大讚這對母子關係感人和神奇，亦有人直言，影片令人感動流淚。

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