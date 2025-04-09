滅絕1.2萬年恐狼成功「復活」　美企目標2028年復育長毛象(有片)

美國德克薩斯州生物技術公司「Colossal Biosciences」周一(7日)宣布，於大約1萬2,500年前已滅絕的史前物種「恐狼」(Dire wolf)再次「復活」，成為全球首次透過基因複製技術讓已滅絕的物種重返地球。 綜合報道，Colossal Biosciences團隊透過從俄亥俄州出土的1.3萬年前恐狼牙齒，以及愛達荷州發現的7.2萬年前恐狼頭骨，成功提取出完整基因組序列，在與狼、豺、狐狸等現存犬科動物的基因組進行比較後，他們發現恐狼和灰狼的DNA相似度高達99.5%。他們改造了灰狼的細胞，在14個基因中進行了20次編輯，然後複製最有希望的細胞系，進一步進行基因編輯與細胞複製，並轉移到家犬的卵細胞中。而健康發育的胚胎，再植入代理孕狗媽媽進行跨物種孕育，最終先後誕生3隻健康的恐狼幼崽。

恐狼(學名 Aenocyon dirus)是 HBO 電視劇《權力遊戲》中「冰原狼」的原型，它是一種曾經在北美洲漫遊的頂級掠食者。Colossal Biosciences表示，恐狼體型比灰狼大，頭部稍寬，皮毛輕而厚，下顎更有力。