滅絕1.2萬年恐狼成功「復活」　美企目標2028年復育長毛象(有片)

美國德克薩斯州生物技術公司「Colossal Biosciences」周一(7日)宣布，於大約1萬2,500年前已滅絕的史前物種「恐狼」(Dire wolf)再次「復活」，成為全球首次透過基因複製技術讓已滅絕的物種重返地球。
綜合報道，Colossal Biosciences團隊透過從俄亥俄州出土的1.3萬年前恐狼牙齒，以及愛達荷州發現的7.2萬年前恐狼頭骨，成功提取出完整基因組序列，在與狼、豺、狐狸等現存犬科動物的基因組進行比較後，他們發現恐狼和灰狼的DNA相似度高達99.5%。他們改造了灰狼的細胞，在14個基因中進行了20次編輯，然後複製最有希望的細胞系，進一步進行基因編輯與細胞複製，並轉移到家犬的卵細胞中。而健康發育的胚胎，再植入代理孕狗媽媽進行跨物種孕育，最終先後誕生3隻健康的恐狼幼崽。
恐狼(學名 Aenocyon dirus)是 HBO 電視劇《權力遊戲》中「冰原狼」的原型，它是一種曾經在北美洲漫遊的頂級掠食者。Colossal Biosciences表示，恐狼體型比灰狼大，頭部稍寬，皮毛輕而厚，下顎更有力。
團隊預計在2028年底之前「復育」長毛象
Colossal Biosciences表示，成功誕生的頭兩隻雄性恐狼，分別命名為「Romulus」和「Remus」，出生日期為2024年10月1日；另一隻雌性恐狼則於今年1月30日誕生，被命名為「Khaleesi」，3隻幼體目前生活在一處超過2,000英畝、設有嚴密安保措施與完善監控設備的生態保護區內，該機構已獲得美國人道協會的認證，並在美國農業部註冊。此外，Colossal Biosciences團隊日前也成功讓實驗鼠長出如長毛象那般粗厚保暖的毛，為「復育」滅絕4千多年的長毛象取得突破進展。預計在2028年底之前達成目標。