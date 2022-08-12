滑石粉嬰兒爽身粉陷訴訟　強生宣布2023年全球停售

知名嬰兒用品公司強生(Johnson & Johnson) 宣布，將於明年停止在全球銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。這款產品引起數萬起消費者安全訴訟，強生早於2年前已在北美停售。

《路透社》(Reuters)報道，強生表示：「這是全球產品組合評估的一環，我們做出了商業決策，將轉型成全數以粟米澱粉(Corn Starch，港稱：粟粉」)為基底的嬰兒爽身粉產品組合。」強生指出，粟米澱粉嬰兒爽身粉已在世界多國銷售。

強生於2019年被一名美國女子入稟控告，指該公司的滑石粉產品，包括嬰兒爽身粉內，含有致癌物質石棉，令她患上間皮瘤癌(mesothelioma)。美國食品及藥物管理局(FDA)其後公布在強生嬰兒爽身粉中驗出微量石棉，強生於同年10月首度宣布在美國回收3.3萬瓶2018年生產的嬰兒爽身粉。