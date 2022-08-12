滑石粉嬰兒爽身粉陷訴訟　強生宣布2023年全球停售

知名嬰兒用品公司強生(Johnson & Johnson) 宣布，將於明年停止在全球銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。這款產品引起數萬起消費者安全訴訟，強生早於2年前已在北美停售。
《路透社》(Reuters)報道，強生表示：「這是全球產品組合評估的一環，我們做出了商業決策，將轉型成全數以粟米澱粉(Corn Starch，港稱：粟粉」)為基底的嬰兒爽身粉產品組合。」強生指出，粟米澱粉嬰兒爽身粉已在世界多國銷售。
強生於2019年被一名美國女子入稟控告，指該公司的滑石粉產品，包括嬰兒爽身粉內，含有致癌物質石棉，令她患上間皮瘤癌(mesothelioma)。美國食品及藥物管理局(FDA)其後公布在強生嬰兒爽身粉中驗出微量石棉，強生於同年10月首度宣布在美國回收3.3萬瓶2018年生產的嬰兒爽身粉。
強生就滑石粉案成立子公司並申請破產保護
《路透社》報道提到，強生早前面臨約3.8萬宗來自消費者的訴訟，他們聲稱滑石粉產品會導致癌症，因為受到致癌物質石棉所污染。在連串法律訴訟下，強生於2020年宣布在美國與加拿大停止銷售滑石粉嬰兒爽身粉，強生當時表示，需求下滑是受到有關這款產品安全性的「錯誤資訊」影響。
報道指，強生去年10月成立子公司LTL Management，將滑石粉案相關債務全數歸於這家子公司，隨後子公司申請破產保護以中止訴訟。根據破產法院紀錄，LTL Management在申請破產保護之前，公司所面臨的判決結果與和解金計達35億美元，其中一案是22名女性獲得逾20億美元賠償的判決結果。亦有報道指，強生早於1971年已檢測到旗下產品含有石棉，但一直未有公布，強生當時堅稱旗下產品不含石棉，批評報道不實。