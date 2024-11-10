滯留太空有咩後果？女太空人骨瘦如柴恐怖照片惹關注 一原因致暴瘦

美國女太空人威廉斯(Sunita Williams)原定留在國際太空站8天，沒料因接載她及同僚的波音太空飛船「星際飛機」(Starliner)因技術問題，一再延後行程，至最快可能要明年2月才可成行。「滯留」太空多時的威廉斯近日被發現骨瘦如柴，相關照片亦瘋傳，其健康狀況引發關注。

NASA職員形容像「皮包骨」

59歲的威廉斯目前已在太空站「滯留」近160天，美媒引述一名美國太空總署(NASA)一名人員稱，「她(威廉斯)體重減輕了很多……如今猶如是皮包骨(she’s now skin and bones)。因此(署方)要優先穩定她的體重流失狀況，並希望能逆轉」。