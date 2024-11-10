滯留太空有咩後果？女太空人骨瘦如柴恐怖照片惹關注 一原因致暴瘦

美國女太空人威廉斯(Sunita Williams)原定留在國際太空站8天，沒料因接載她及同僚的波音太空飛船「星際飛機」(Starliner)因技術問題，一再延後行程，至最快可能要明年2月才可成行。「滯留」太空多時的威廉斯近日被發現骨瘦如柴，相關照片亦瘋傳，其健康狀況引發關注。
NASA職員形容像「皮包骨」
59歲的威廉斯目前已在太空站「滯留」近160天，美媒引述一名美國太空總署(NASA)一名人員稱，「她(威廉斯)體重減輕了很多……如今猶如是皮包骨(she’s now skin and bones)。因此(署方)要優先穩定她的體重流失狀況，並希望能逆轉」。
網上流傳照片可見威廉斯雖然笑容滿面，但看來甚為憔悴，而且臉頰凹陷，身材明顯瘦弱。消息人士稱，威廉斯身高約5呎8吋，本來體重約140磅，但如今大為減輕。
太空人須攝取雙倍熱量 且每天須做運動
消息人士指出，威廉斯日漸消瘦的原因，是因在任務大幅延長下，她無法跟上太空人必須的高熱量飲食。由於新陳代謝的變化，太空人每天攝取的熱量是地球上人類所需熱量的兩倍，「他們每天必須攝取約3,500至4,000卡路里的熱量，才能維持目前的體重」。
女太空人肌肉流失較快 威廉斯須日吃5000卡增磅
此外，太空人還須每天運動兩小時以上，以保持肌肉質量和骨質密度，但這樣會導致熱量消耗得更快。威廉斯消瘦的原因簡單來講就是「吃不夠數」，再加上曾有研究發現，女太空人肌肉流失的速度，較男太空人快。消息人士稱，為了增加體重，威廉斯每天可能需要攝取多達5,000卡路里的熱量，NASA並以安排醫生協助她增磅。NASA回應報道時強調各太空人目前身體狀況良好，毋須過度擔心。