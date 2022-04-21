滴滴敗走日本外賣市場　下月停止營運

內地科網企業「滴滴出行」在日本營運的外送業務，在周三(20日)宣布於下月25日起結束營運，是繼foodpanda之後，另外一個在日本敗走的外賣平台。
日本的「DiDi Food」在周三宣布，將從5月25日起暫停營運。「DiDi Food」是內地企業滴滴出行的外賣平台,在2020年登陸日本市場，公司表示，因為日本市場的變化，而為了事業的發展決定中止有關的營運，未來會專注在日本的預約車服務。
在疫情之下，日本的外賣市場一度競爭激烈，然而foodpanda在今年1月率先宣布退出之後，DiDi Food就成為第2個退出的平台。根據日本市場調查在2021年的2月指，目前日本的外送市場主要由日本品牌的出前館以及Uber Eats佔據，其餘還有來自芬蘭的「Wolt」及日本的「menu」。而根據數字指出，日本的外送市場，預計到2025年將會達到4,100億日圓（約250.9億港元）。
【サービス終了のお知らせ】— DiDi Food（ディディフード） (@didifoodjp) April 20, 2022
2022年5月25日をもって日本でのDiDi Foodにおけるフードデリバリーサービスを終了する運びとなりました。
ご愛顧いただいた皆様にはご不便をおかけすることとなり申し訳ございません。
サービス終了まで誠意をもって対応して参りますので、よろしくお願いいたします。