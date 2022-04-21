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國際
2022-04-21 14:30:33

滴滴敗走日本外賣市場　下月停止營運

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滴滴外賣宣布在5月底結束日本業務。(DiDi Food日本圖片)

滴滴外賣宣布在5月底結束日本業務。(DiDi Food日本圖片)

內地科網企業「滴滴出行」在日本營運的外送業務，在周三(20日)宣布於下月25日起結束營運，是繼foodpanda之後，另外一個在日本敗走的外賣平台。

日本的「DiDi Food」在周三宣布，將從5月25日起暫停營運。「DiDi Food」是內地企業滴滴出行的外賣平台,在2020年登陸日本市場，公司表示，因為日本市場的變化，而為了事業的發展決定中止有關的營運，未來會專注在日本的預約車服務。

在疫情之下，日本的外賣市場一度競爭激烈，然而foodpanda在今年1月率先宣布退出之後，DiDi Food就成為第2個退出的平台。根據日本市場調查在2021年的2月指，目前日本的外送市場主要由日本品牌的出前館以及Uber Eats佔據，其餘還有來自芬蘭的「Wolt」及日本的「menu」。而根據數字指出，日本的外送市場，預計到2025年將會達到4,100億日圓（約250.9億港元）。

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