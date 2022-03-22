滿目瘡痍 基輔商場遭轟炸最少8死 俄迫馬里烏波爾投降

俄羅斯攻打烏克蘭接近一個月，首都基輔、馬里烏波爾、哈爾科夫、伊爾平、蘇梅……飽受戰火蹂躪。情報指俄軍在基輔進攻雖停滯，但仍將其列為首要奪取目標，基輔的空襲近日也愈趨猛烈，平民建築物頻頻受轟擊，市內一個購物中心周日晚遭炮彈擊中爆炸起火，造成最少8人死亡。至於被包圍的南部城市馬里烏波爾，俄軍下最後通牒，稱當地居民於香港時間昨早11時前放下武器投降將獲准離開，否則接受「審判」。馬里烏波爾市長和市議會議員均拒絕投降，稱會戰至最後一刻，也不相信俄軍會讓他們安全離開。

拯救人員昨仍在基輔受轟炸的購物中心搜索生還者，現場如同廢墟，周圍的建築物和汽車也受波及，冒煙的瓦礫雜物和燒剩鐵的汽車散落數百米。一名烏軍官稱，「俄軍炮擊我們的購物中心，商場和附近建築物損毀非常嚴重。」他指該區並無戰略軍事目標。有旁觀者表示，「難以表達我的感受，因我的孩子在那裡工作。她昨日(周日)才在那裡上班，晚上便發生這樣的事。」