滿目瘡痍 基輔商場遭轟炸最少8死 俄迫馬里烏波爾投降

俄羅斯攻打烏克蘭接近一個月，首都基輔、馬里烏波爾、哈爾科夫、伊爾平、蘇梅……飽受戰火蹂躪。情報指俄軍在基輔進攻雖停滯，但仍將其列為首要奪取目標，基輔的空襲近日也愈趨猛烈，平民建築物頻頻受轟擊，市內一個購物中心周日晚遭炮彈擊中爆炸起火，造成最少8人死亡。至於被包圍的南部城市馬里烏波爾，俄軍下最後通牒，稱當地居民於香港時間昨早11時前放下武器投降將獲准離開，否則接受「審判」。馬里烏波爾市長和市議會議員均拒絕投降，稱會戰至最後一刻，也不相信俄軍會讓他們安全離開。
拯救人員昨仍在基輔受轟炸的購物中心搜索生還者，現場如同廢墟，周圍的建築物和汽車也受波及，冒煙的瓦礫雜物和燒剩鐵的汽車散落數百米。一名烏軍官稱，「俄軍炮擊我們的購物中心，商場和附近建築物損毀非常嚴重。」他指該區並無戰略軍事目標。有旁觀者表示，「難以表達我的感受，因我的孩子在那裡工作。她昨日(周日)才在那裡上班，晚上便發生這樣的事。」
烏官員：普京咬著馬里烏波爾不放
俄軍命令在馬里烏波爾的烏克蘭人於當地周一清晨5時前投降，並保證他們可經安全通道離開，而不肯投降的人則會接受由親俄分離分子成立的法庭審訊，「必須無條件投降，放下武器」。烏防長列茲尼科夫讚揚該市的「英勇抵抗者」，他們的堅持有助阻擋俄軍邁進其他大城市，拯救了數十萬人性命。馬里烏波爾可打通俄2014年吞併的克里米亞半島與烏東陸路，讓俄軍可進攻烏全國更多城市。烏副總理韋列舒克稱，俄總統普京對馬里烏波爾有情意結，在揮軍佔據克里米亞時已想奪取該市，料為懲罰該市民眾當年拒絕效忠俄國，「如普京願意，馬里烏波爾的人道走廊早已開通」。該市估計目前最少仍有30萬人遭圍困，並斷水斷電斷糧。
烏總統警告第三次世界大戰 俄現「糖荒」
烏總統澤連斯基昨稱，他們拯救了世界，抵抗全球最大軍隊之一，抵抗導彈、轟炸和火箭炮，抵抗戰機和直升機，……俄軍目標不只烏克蘭」。他較早前稱，仍願意與俄談判，但若談判失敗，戰事或擴大演變成第三次世界大戰。俄羅斯方面，部分超市須限購鹽和煮食油等生活用品、物價也上升，貨架上的糖更被掃光，當地傳媒昨稱俄鬧「糖荒」。克里姆林宮則繼續透過傳媒向俄民眾稱，在西方侵略者協助下，俄國受到法西斯和納粹主義者攻擊，俄方會摧毀惡魔。