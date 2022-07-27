滿腦邪念！女顧客伸頭試眼鏡 視光師以為佢想口交即發短訊約炮

可是，女顧客這個頭部伸展動作，斯內爾格羅夫在聆訊上供稱，就令他聯想到她在做稱為「Dirty Dog」(雙手撐在地上，再提起一隻腳)的瑜伽動作，還「不尋常地擺動臀部」，似在「挑逗他」、「引起他興趣」。她頭部向前伸時張開咀巴，斯內爾格羅夫說就以為她在「模擬口交」，短裙又向上撥起，如此動作，「意圖十分明顯」。

英國《每日郵報》報道，英國視光業協會近日就此案舉行聆訊，事發於去年4月，赫特福德郡(Hertfordshire) 64歲視光師斯內爾格羅夫(John Snelgrove)，為一名喜歡運動的女顧客配眼鏡，女子戴上眼鏡後，把頭向前伸一伸，試試做運動時眼鏡會否掉下。

被裁定專業失當

斯內爾格羅夫在聆訊中辯稱，女事主當時的動作「具挑逗性」、「淫褻」，他從未見過女人當著別人面前這樣做，所以「很吃驚」，於是便發短訊向對方探口風。女事主強烈否認故意挑逗斯內爾格羅夫，強調收到短訊後感到震驚，也不滿對方使用她的個人資料來不正當地聯絡她。

斯內爾格羅夫並沒向女事主道歉，但承認誤會了她當時是有意勾搭他。事後，他要修讀相關課程，去惡補如何保持專業操守。

聽取雙方證詞後，協會指，斯內爾格羅夫至今仍認為是女事主的舉動導致他有歪念，是他自己思想扭曲。加上，他使用女事主的個人資料去接近對方，事後沒道歉，並企圖淡化自己的錯誤行為，對此種種，協會裁定他違反專業操守，須停牌6個月。