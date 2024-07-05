演唱中途遇千萬飛蟻突襲　歌手邊食邊唱邊自摑獲讚敬業(有片)

泰國近日一名男歌手在台上演出期間，遭受大批飛蟻突襲，舞台上漫天飛蟻飛舞，不過，男歌手未因此中斷演出，反而一邊吞食飛入咀裡的飛蟻，一邊鎮定地歌唱，其超敬業態度獲網民大呼佩服。

綜合報道，來自武里南府(Buriram)的29歲歌手Witthaya Siwakrothok於上月29日，跟樂團受邀表演，詎料唱到第3首歌時，突然飛來大批飛蟻，當場讓他和樂隊成員驚愕，雖然表演台只是臨時搭建的小舞台，但Siwakrothok為了不讓觀眾失望，努力撐完剩下30分鐘的表演。網上影片顯示，Siwakrothok與樂隊成員在成千上萬的飛蟻包圍下落力演出，Siwakrothok一邊吞食飛入咀裡的飛蟻，一邊獻唱，偶爾受到飛蟻的干擾還「自摑」撥走飛蟻，但笑容不減。