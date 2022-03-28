演說爆肚｜白宮急澄清非變更俄政權 拜登：普京不應續掌權

美國總統拜登上周訪問歐洲３天討論烏克蘭局勢，最後一站為烏克蘭鄰國波蘭。他上周六晚在華沙演說時批評俄羅斯以謊言作為入侵烏克蘭藉口，並突然沒有跟講稿「爆肚」指俄總統普京不應繼續掌權。拜登有關言論被認為或令戰事升級，白宮官員急忙「補鑊」，澄清拜登所言是指不能讓普京在其鄰國或地區行使權力，「他(拜登)不是說普京在俄羅斯的權力或政權變更。」俄軍則在拜登發言期間「贈興」，向鄰近波蘭的烏克蘭西部城市利沃夫發射多枚導彈，擊毀儲油庫和軍工廠，是俄方上月24日攻烏以來，對該市最猛烈的攻擊。

拜登在波蘭先是斥普京是「劊子手」，之後再在訪問「壓軸」演說中稱，「看在上帝的份上，這人不應繼續掌權。」(For God's sake, this man cannot remain in power.)拜登又說對抗普京是一場為自由而戰的新戰事，指普京渴望「絕對權力」是俄羅斯的戰略失敗，也直接挑戰歐洲自二戰以來的和平，「西方現在更強大，也前所未有地更團結。這場戰事不會在數日內或數月內取得勝利，我們要堅定決心應付這場長期戰。」拜登又讚揚烏克蘭人的勇敢抵抗，為自由原則而戰，那團結了所有自由社會的民眾。克里姆林宮發言人佩斯科夫駁斥拜登的言論，稱「誰人在俄羅斯掌權，不是美國總統和美國人決定。俄羅斯總統由俄羅斯人選出」。