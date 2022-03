演說爆肚｜白宮急澄清非變更俄政權 拜登：普京不應續掌權

美國總統拜登上周訪問歐洲3天討論烏克蘭局勢,最後一站為烏克蘭鄰國波蘭。他上周六晚在華沙演說時批評俄羅斯以謊言作為入侵烏克蘭藉口,並突然沒有跟講稿「爆肚」指俄總統普京不應繼續掌權。拜登有關言論被認為或令戰事升級,白宮官員急忙「補鑊」,澄清拜登所言是指不能讓普京在其鄰國或地區行使權力,「他(拜登)不是說普京在俄羅斯的權力或政權變更。」俄軍則在拜登發言期間「贈興」,向鄰近波蘭的烏克蘭西部城市利沃夫發射多枚導彈,擊毀儲油庫和軍工廠,是俄方上月24日攻烏以來,對該市最猛烈的攻擊。

拜登在波蘭先是斥普京是「劊子手」,之後再在訪問「壓軸」演說中稱,「看在上帝的份上,這人不應繼續掌權。」(For God's sake, this man cannot remain in power.)拜登又說對抗普京是一場為自由而戰的新戰事,指普京渴望「絕對權力」是俄羅斯的戰略失敗,也直接挑戰歐洲自二戰以來的和平,「西方現在更強大,也前所未有地更團結。這場戰事不會在數日內或數月內取得勝利,我們要堅定決心應付這場長期戰。」拜登又讚揚烏克蘭人的勇敢抵抗,為自由原則而戰,那團結了所有自由社會的民眾。克里姆林宮發言人佩斯科夫駁斥拜登的言論,稱「誰人在俄羅斯掌權,不是美國總統和美國人決定。俄羅斯總統由俄羅斯人選出」。