演說爆肚｜白宮急澄清非變更俄政權 拜登：普京不應續掌權

美國總統拜登上周訪問歐洲３天討論烏克蘭局勢，最後一站為烏克蘭鄰國波蘭。他上周六晚在華沙演說時批評俄羅斯以謊言作為入侵烏克蘭藉口，並突然沒有跟講稿「爆肚」指俄總統普京不應繼續掌權。拜登有關言論被認為或令戰事升級，白宮官員急忙「補鑊」，澄清拜登所言是指不能讓普京在其鄰國或地區行使權力，「他(拜登)不是說普京在俄羅斯的權力或政權變更。」俄軍則在拜登發言期間「贈興」，向鄰近波蘭的烏克蘭西部城市利沃夫發射多枚導彈，擊毀儲油庫和軍工廠，是俄方上月24日攻烏以來，對該市最猛烈的攻擊。
拜登在波蘭先是斥普京是「劊子手」，之後再在訪問「壓軸」演說中稱，「看在上帝的份上，這人不應繼續掌權。」(For God's sake, this man cannot remain in power.)拜登又說對抗普京是一場為自由而戰的新戰事，指普京渴望「絕對權力」是俄羅斯的戰略失敗，也直接挑戰歐洲自二戰以來的和平，「西方現在更強大，也前所未有地更團結。這場戰事不會在數日內或數月內取得勝利，我們要堅定決心應付這場長期戰。」拜登又讚揚烏克蘭人的勇敢抵抗，為自由原則而戰，那團結了所有自由社會的民眾。克里姆林宮發言人佩斯科夫駁斥拜登的言論，稱「誰人在俄羅斯掌權，不是美國總統和美國人決定。俄羅斯總統由俄羅斯人選出」。
俄圖切割烏克蘭變南北韓
美國一直避免直接介入戰事，白宮官員解畫稱拜登的講話不代表華府政策轉向，強調美國無意令俄政權變更。美國智庫美國外交協會主席哈斯稱，拜登擴大了美國在這場戰爭的目標，「呼籲政權變更」。他指這可能令普京戰鬥到底，拒絕妥協或令戰事升級。哈斯稱，外界希望在烏克蘭可接受的條件下結束這場戰爭，以及俄羅斯不會將戰鬥升級，談判政權變更與有關目標不一致。俄軍對烏首都基輔久攻不下，有指普京扶植親俄政權計劃受阻，俄方上周五宣布軍事行動完成首階段任務，現在目標是解放烏東頓巴斯地區。烏軍方情報首長稱，俄想將烏克蘭一分為二像南北韓，烏軍將轉打游擊戰擊退俄軍。烏軍近日稱，已從俄軍手上奪回東北部鄰近俄境的特羅斯蒂涅茨，以及第二大城市哈爾科夫數個村莊等地。