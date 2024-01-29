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國際
2024-01-29 18:39:09

漫畫家蘆原妃名子自殺身亡　生前千字文轟電視製作不尊重作品

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日劇《SEXY田中小姐》劇照。(網頁圖片)

日劇《SEXY田中小姐》劇照。(網頁圖片)

日本一名女性漫畫家蘆原妃名子，在周日（28日）失蹤後，今日（29日）被發現在櫪木縣內自殺身亡。蘆原的連載漫畫《SEXY田中小姐》在去年10月才被改編成日劇，不過因為蘆原不滿劇集內容被大幅刪改，在上周五（26日）在社交媒體發文批評劇組，不過在周日突然刪除及道歉後失蹤。

日本媒體報道，原名松本律子的蘆原妃名子，在周日被報失蹤。警視廳隨即派員進行搜索，並在今日於櫪木縣發現蘆原已經死亡，並在其遺體附近發現遺書，相信是自殺。

蘆原妃名子早前在社交媒體批評劇組。(網上圖片)

蘆原妃名子早前在社交媒體批評劇組。(網上圖片)

刪除帖文後失蹤

蘆原妃名子的連載作品，《SEXY田中小姐》本來仍在一本女性漫畫雜誌中連幹，並在去年10月被改編成日劇，在日本電視台播出，並由木南晴夏擔任女主角演出。不過到上周五，蘆原在個人的X早表示，劇集的第9及10話改由自己負責劇本，指劇組對她的原作大幅刪改，對她並不尊重。不過在周日，她又突然刪除了自己的博客，以及將X內容刪除，只留下「我不是要攻擊的意思，對不起。」

日本電視台就表示：「我們對蘆原妃名子離世的消息，表示深切哀悼。在提出將《SEXY田中小姐》影像化之時，我們與原作的代理人小學館以及原作者的蘆原老師，就劇本等交換意見，並最終獲得答允及批准，落實劇本的原稿及播放。為對於本作為盡心盡力的蘆原老師作出感謝。」

生命熱線（網上圖片）

生命熱線（網上圖片）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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