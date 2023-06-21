潛艇載富豪看鐵達尼號失蹤 氧氣夠供船內5人至周四

這趟鐵達尼號觀光之旅為期5天，每人收費25萬美元(約195萬港元)。潛艇於降到海底的2小時過程中，每15分鐘向母船Polar Prince發出訊號，但於潛落海1小時45分鐘後，即周日早上11時47分左右與母船失去聯絡。潛艇按計劃應該在下午6時10分浮上水面。鐵達尼號殘骸於12,500呎(約3,800米)深海底，潛艇在加拿大紐芬蘭對開700公里的大西洋失蹤，位處美國水域，最後發出的訊號在鐵達尼號殘骸上方。搜救人員認為，潛艇可能卡在鐵達尼號殘骸。潛艇專家擔心潛艇跌落在海中更深處，搜救相當困難；人手操作的拯救潛艇，如美國海軍的潛艇只可降至2,000呎下，唯一搜救方法是派出遙控船艇，最深可達20,000呎。

豪華郵輪「鐵達尼號」(Titanic)於1912年撞冰山葬身大海，造成逾1,500人死亡的嚴重海難。周日下水載著5人前往其殘骸觀光的潛艇「泰坦」(Titan)突在深海失蹤，潛艇內的氧氣供應只可維持到美國東岸時間周四早上7時(香港時間晚上7時)，美國和加拿大的搜救隊分秒必爭地搜索，至昨日仍未有所獲。船上人士包括一名英國富商和一對來自巴基斯坦望族的父子。專家指，潛艇若在海底深處，拯救將非常困難。

海底極寒冷恐現低溫症

美加周一出動船隻和飛機大規模搜索，並在海中投放聲納浮標可探測至13,000呎深海底。美國海岸防衛隊稱，已動用了所有資源搜尋，但現場屬偏遠地區加大搜救難度。他們亦要求商業船隻協助。經營肇事觀光潛艇的加拿大深海探險公司「海洋之門」(OceanGate Expeditions)表示，已動用一切可行方法救人，至昨日仍未找到潛艇。美方搜救隊昨稱，已擴大搜索範圍至海底更深處。專家指出，船上5人除了要面對氧氣水平下降，還要抵抗海底的寒冷，有可能出現低溫症。他說，「最大疑問是潛艇位置在哪裡？在海底、水面漂浮或在海面下的中間位置？這些都是未知狀況……希望有好消息。」

船上人士包括58歲英國富商哈丁(Hamish Harding)、來自巴基斯坦豪門家族的49歲商人達烏德(Shahzada Dawood)和其19歲兒子，以及77歲法國探險家納爾若萊(Paul-Henry Nargeolet)、海洋之門行政總裁拉什(Stockton Rush)，有指納爾若萊負責操作潛艇。

遇險英富商擁3項世界紀錄

哈丁是一名探險家，擁3項健力士世界紀錄，包括乘船在深海逗留最長時間。他2021年3月與海洋探險家潛水到馬里亞納海溝(Mariana Trench)最深處，以及2022年6月乘搭藍色起源火箭往太空。哈丁向友人、美國退休太空人Terry Virts發出的最後一個短訊稱，「我們明天會出發，一切看來很好，天氣之前一直不好，我們等待轉晴。」5人今次除了觀光外，也會做一些科研實驗，鐵達尼號沉沒多年，殘骸開始解體，他們想看一看。遇險另一富豪達烏德，其家族是巴基斯坦望族之一，經營肥料、食物和能源生意。他定居英國，是英國分公司的副主席。納爾若萊是退休海軍司令，為深海潛水員，在1987年帶領探險隊搜尋鐵達尼號，曾說：「我不怕死，遲早一天會發生。」

潛艇操控器像PlayStation手掣

泰坦雖稱為潛艇，但正式來說它是一艘下水器，需靠母船下水，不像一般潛艇自行駛離港口。泰坦重2.3萬磅，由碳纖維和鈦金屬製成，可載5人，最深可潛落13,123呎海底，船上氧氣可供96小時。曾登上泰坦的記者形容艇內的技術看來簡單，感到驚訝，操控器像遊戲機PlayStation的手掣。