潮媽幫1歲B搞紋身暴發戶造型 網民鬧爆：呢個細路長大後會坐監(多圖)

1歲B仔似黑幫？美國佛州一名紋身迷媽媽在1歲兒子身上劃假紋身，又幫兒子大搞穿金戴銀的暴發戶造型，結果被網民鬧爆，直斥她是「壞母親」，將兒子變成「黑幫」、「流氓」。

29歲的時裝設計師莫里斯(Shamekia Morris)從兒子特雷林(Treylin)半歲開始，就替他劃上各式各樣的油墨假紋身。

莫里斯把兒子穿戴浮誇的紋身漢造型照上傳TikTok、Instagram等社交平台，結果引來網民圍攻，「他們(網民)不接受BB有紋身，有人說我把兒子育成『黑幫』、『流氓』，孩子遲早會在街頭被槍殺，長大後會坐監……」。莫里斯早在懷孕期間於紋身店拍攝孕照，已被網民鬧爆。

對網民批評一笑置之

莫里斯對網民尖酸刻薄的批評「一於好少理」，「因為這是我們享受的生活方式」，「你們喜歡單從一段30秒影片去評價他人，這是你的事，但你們對他人的言論和看法，不會決定他們的將來」。

家人最初也不滿莫里斯幫兒子大搞紋身造型，但眼見她在TikTok的粉絲愈來愈多(至今逾30萬)，亦改變對她的看法，「他們(家人)現在覺得這是正面的事，也很喜歡，因為我們外出時，兒子吸引很多人的目光，其他孩子也喜歡紋身」。

莫里斯覺得兒子喜歡他身上的紋身圖案，以及一身花哩花碌打扮，「我認為特雷林喜歡裝扮自己，他照鏡時看到自己一身漂亮衣飾，會開心得蹦蹦跳跳」。原來，小小年紀的特雷林有他的專屬衣帽間，擁有逾150對鞋子，也有不少金鏈、頸鏈等首飾。