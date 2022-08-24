澀谷傷人少女來自單親家庭　精神科醫生疑女生因妒忌施襲

上周末(20日)在日本東京發生的15歲少女傷人案，日本傳媒披露傷人少女的家庭背景。指少女父母在4、5年前離異，但其母本身在日本的保險公司任職管理層，有精神科醫生懷疑少女是因為見到受害的一對母女關係良好，心生妒忌而施襲。
日本雜誌報道表示，遇害的一對母女身受重傷，預計需要3個月時間康復。其中19歲的女兒被刺傷，傷口深達10cm，幾乎接近腎臟。
母親任職保險公司高層
報道又指出，少女在小學時是足球部的活躍成員，有鄰居表示少女以前是束長髮，經常與弟弟去練習足球，父母在4、5年前離異，但鄰居沒有聞說過家庭中出現爭執。其鄰居又指，15歲少女的母親在保險公司任職管理層，長相不俗，又指少女在母親工作時會協助家務。
有傳媒就指，少女的母親在接受警方查問時，指女兒是因為退出了社團活動以及與友人關係而不願上學，警方又指其母在回應時表現嚴肅而平靜。即使女兒當日犯案仍似沒影響情緒。其母又指出，少女對她的不滿可能源於與弟弟的待遇不同以及因為不願上學及考試而受到責難有關。
統計指8、9月學生自殺較多
有傳媒向精神科醫生查詢，指根據日本的自殺處理中心統計，在8月底至9月初是中學及高中生自殺案較多的時間，原因是9月1日是新學期的開始，學生也因為暑假結束而有所壓力。故9月1日是每年最多學生自殺的日子。醫生又提到，在有自殺念頭的同時，也可能會出現想把他人也牽涉在內的念頭，從少女希望死刑的說法得以證明。
醫生又指一般在反抗期的少年，渴望得到各方面的愛，包括家庭，又指少女母親曾提到與弟弟的差別待遇，以及責難，在疫情期間與家人見面多，令到不滿情緒的累積。在少女於街上見到一對關係良好的母女，可以因此產生妒忌，並對二人施襲。