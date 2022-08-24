澀谷傷人少女來自單親家庭　精神科醫生疑女生因妒忌施襲

日本在周日發生的少女隨機傷人事件，傳媒指少女來自單親家庭。(網上圖片)

上周末(20日)在日本東京發生的15歲少女傷人案，日本傳媒披露傷人少女的家庭背景。指少女父母在4、5年前離異，但其母本身在日本的保險公司任職管理層，有精神科醫生懷疑少女是因為見到受害的一對母女關係良好，心生妒忌而施襲。

日本雜誌報道表示，遇害的一對母女身受重傷，預計需要3個月時間康復。其中19歲的女兒被刺傷，傷口深達10cm，幾乎接近腎臟。

母親任職保險公司高層

報道又指出，少女在小學時是足球部的活躍成員，有鄰居表示少女以前是束長髮，經常與弟弟去練習足球，父母在4、5年前離異，但鄰居沒有聞說過家庭中出現爭執。其鄰居又指，15歲少女的母親在保險公司任職管理層，長相不俗，又指少女在母親工作時會協助家務。