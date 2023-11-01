澀谷應對萬聖節耗費400幾萬　繁忙時段少3成半人

東京澀谷區，早前宣布在今年的萬聖節進行嚴打，禁止在指定地區內飲酒外，更在上周末（10月28日）起至萬聖節晚上，封鎖澀谷站的部份出口。澀谷區表示，有關的措施見成效，在周二（10月31日）的萬聖節，高峰時期的人數比去年下跌35%，僅有約1.5萬人聚集，而有關路上飲酒及垃圾問題亦得到控制。而該區表示，希望之後都不會再有萬聖節的聚集。

澀谷區今年因應去年南韓發生的梨泰院人踩人慘劇，呼籲包括本地及外國遊客不要在萬聖節在該區聚集。區長長谷部健今日（11月1日）接受傳媒訪問表示：「所有人都接收到區的資訊，澀谷度過了一個寧靜的萬聖節。」該區公布，在周二晚上10時的高峰時段，在澀谷中央商店街周圍聚集人數，與去年高峰的11時有大幅下跌，比2019年的4萬人更減少超過一半，達1.5萬人。而且與去年相比，響應區內呼籲停售酒精飲品的店舖亦有增加。

然而，有關的宣傳令澀谷區的相關開支，由比原來估計多4,000萬日圓，達8,800萬日圓（約455萬港元），接近2019年的1億日圓規模。不過該區今年萬聖節的垃圾收集量，比去年少500公斤，達3,700公斤。長谷部健表示：「雖然鬆了一口氣，不過這不是解決辦法。我希望能傳達一個訊息，是明年公共道路不是一個萬聖節的場地。