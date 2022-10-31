澀谷萬聖節因梨泰院事件加強警備　路上飲酒等混亂不斷

南韓梨泰院的萬聖節活動導致數百人死傷意外，在此陰霾下，日本東京亦為澀谷的萬聖節聚集加強保安。然而日本傳媒表示，在周末高峰時有多達12萬人到澀谷車站外的十字路口以及周圍慶祝萬聖節，而網上影片見到，不少人無視禁令在路上飲酒，並有青年被警方拘捕，而在深夜過後，亦有不少人因為醉酒而在路上睡覺。

在梨泰院慘劇的陰影之下，日本警方已加強在澀谷的巡邏，而在現場的警員亦不斷呼籲在路上的人們跟從警員的指示，並着在馬路上的人盡快過路及返回行人路上。而當尾班電車開出後，仍有大量人在澀谷街頭留連。亦有人因為衣着裸露，被警察警告無效後被帶走。

另外，雖然日本政府早已表明會禁止在路上喝酒，以避免引起衝突，周圍的便利店亦停止出售酒精飲品。然而傳媒仍拍到不少人在路上喝酒，有些人更因為醉酒，直接在路上睡至朝早。部份人因為醉酒在路上爭執起事故，其中有青年被拘捕。