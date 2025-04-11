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中國
2025-04-11 17:15:15

澎湖海底發現下顎骨化石　證為逾19萬年前「丹尼索瓦人」

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台灣最古老人類化石「澎湖原人」身分解密

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科研團隊近日攜手一項研究合作，在台灣近海海底發現的一種人類化石，證實屬於另一個與現代人類共存的人類譜系「丹尼索瓦人」。研究小組表示，顯示丹尼索瓦人廣泛分布於亞洲各地。

發現到人類下顎骨化石

根據東京大學總合研究博物館網站指出，這項研究由日本、台灣及丹麥科研人員組成的國際聯合研究團隊進行

根據《日本放送協會》（NHK）報道，該化石是在台灣澎湖列島附近海床上，發現到人類下顎骨化石，距今超過19萬年。研究小組從化石中提取蛋白質並分析氨基酸序列，確認化石屬於男性「丹尼索瓦人」。

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廣泛分布於亞洲各地

丹尼索瓦人是與現代智人和尼安德塔人共存的另一個人類血統，已知他們與智人有過雜交。而這是繼西伯利亞和西藏後，發現的第三塊丹尼索瓦人化石，研究小組表示，顯示丹尼索瓦人能適應各種自然環境，廣泛分布於亞洲各地。

東京大學總合研究博物館教授海部陽介表示：「我原本以為這可能是早期人類，因為它的顎骨很厚，牙齒也很大，但這竟然是古代丹尼索瓦人，我感到很震驚。」他指出：「這讓我再次意識到，亞洲人類歷史是多麼複雜。」而這項研究成果，將於11日在美國科學期刊《科學》（Science）發表。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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