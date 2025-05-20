澤連斯基再晤萬斯 美俄領袖通話研俄烏停火

美國總統特朗普於本港時間昨晚，跟俄羅斯總統普京通話，商討推動俄烏停火。二人通話前夕，烏克蘭總統澤連斯基與美國副總統萬斯在意大利羅馬見面，是兩人2月在白宮爭執後首次會談。 在特普通話前，華府表示若俄方拒認真談判，將可能面臨進一步制裁；白宮指特朗普對於俄烏衝突持續感疲憊洩氣，萬斯則稱談判陷入「僵局」，又說特朗普大不了放棄推動談判；克里姆林宮不示弱，表示現階段未有安排二人會晤的計劃。 英、法、德及意大利領袖周日搶在普京之前跟特朗普通話，強調應立即實現俄烏無條件停火，並呼籲莫斯科嚴肅看待談判。有報道指，歐洲領袖擔心特朗普可能與普京達成協議犧牲烏克蘭利益。

較早前，澤連斯基在羅馬與萬斯趁出席教宗良十四世就職彌撒，在美國駐意大利大使官邸會面；美國國務卿魯比奧亦有參與。萬斯在社交平台表示，與澤連斯基的共同目標都是結束烏克蘭流血衝突，雙方討論了停火談判最新進展。澤連斯基則在社交平台形容會談氣氛良好，指烏方準備好進行真正外交，重申致力於全面及無條件停火。他透露會上討論了上周與俄羅斯代表在伊斯坦布爾直接談判的細節，批評俄方派出低層次及沒有決策權的代表出席。烏總統辦公室指，澤連斯基已致函特朗普提出兩國在國防、工業和貿易領域合作的新建議。

烏方：俄羅斯發射270多架無人機 澤連斯基與萬斯會面之際，俄羅斯被指向烏發動自開戰以來最大規模的無人機攻擊，目標包括首都基輔及東部頓涅茨克等多區，造成最少1死多傷。烏空軍指，俄軍先後出動270多架無人機，當中88架被攔截，另有128架迷失方向。烏官員稱，俄軍行動表明其無意停火。