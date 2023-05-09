澤連斯基擬將5月9日定為歐洲日　俄方批背叛祖先

澤連斯基在烏克蘭二戰歷史博物館前發表演說，指俄羅斯重新帶來古老的邪惡，與納粹同樣追求奴役及破壞，但與納粹一樣都會被打敗，不會得逞。澤連斯基又在通訊平台Telegram表示，「像 80 年前一樣，烏克蘭正在與徹底的邪惡作鬥爭」，他又指，將與所有自由歐洲一起，於5月9日在烏克蘭慶祝歐洲日。一個統一的歐洲，其基礎應該是和平。並指，烏克蘭一直是歐洲的一部分，現在將來亦一樣。澤連斯基已向國會提交法案，將5月8日定為戰勝納粹德國的二戰勝利紀念日，5月9日定為「歐洲日」。有分析指，澤連斯基今次決定，顯示進一步疏遠俄羅斯。

俄羅斯一直以5月9日紀念二次戰擊敗納粹德國的「衛國戰爭勝利日」。烏克蘭總統澤連斯基周一(8日)簽署命令，將5月8日定為戰勝納粹德國的二戰勝利紀念日，5月9日定為「歐洲日」。引來俄羅斯不滿並批評澤連斯基背祖忘宗。

俄方：澤連斯基是叛徒及納粹幫兇

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)批評澤連斯基將5月9日定為歐洲日為叛徒及納粹幫兇，背叛了祖先、浴血奮戰的紅軍戰士、在集中營飽受苦難及折磨的人，以及為勝利而在後方辛勤工作的人。

根據《英國廣播公司》(BBC)報道，1945年5月8日，納粹德軍代表在柏林署無條件投降書，二次戰結束，歐洲多國都將當日定為「勝利日」，前蘇聯則因為時差關係，將5月9日定為「衛國戰爭勝利日」，20年後將這天定為假期。現時除了俄羅斯，塞爾維亞和白俄羅斯亦以5月9日為勝利日。