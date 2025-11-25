澤連斯基：美聆聽烏聲音 美烏草擬修訂版和平方案框架

美國與烏克蘭代表團周日在瑞士日內瓦磋商美方提出的俄烏戰爭28點和平方案，歐洲官員加入討論。會後，美烏指會談富有成果，已草擬一份「經修訂及改進版」和平方案框架文件，會繼續磋商，最終方案將由兩國領袖批准，再提交俄羅斯，據報烏克蘭總統澤連斯基最快本周訪美。美國總統特朗普周一形容，俄烏和平進程朝著正確的方向發展；俄方回應指，暫未收到美烏會談結果的相關訊息。

美國國務卿魯比奧與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克率領兩國代表團在日內瓦開會。魯比奧指目標是縮窄分歧，正調整28點和平方案的細節，會談已取得實質成果，但仍有問題要解決。雙方會後發表聯合聲明指，已草擬一份「經修訂及改進版」和平方案框架文件，歐洲官員亦加入商討。白宮指美烏已徹底討論多個關鍵議題，包括安全保障及領土主權，相信新方案能反映烏方的關注和利益。澤連斯基指，有跡象顯示美國代表有聆聽烏克蘭的聲音，許多事情正在轉變，將審慎推動停火。特朗普周一在社交平台發文，「俄烏和談正取得重大進展，是真的有可能嗎？？？眼見為憑，一些好的事情可能會發生。」

