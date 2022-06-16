澤連斯基：頓巴斯戰役傷亡慘重　俄促化工廠烏軍棄械投降

烏克蘭東部頓巴斯戰役進入白熱化階段，重鎮北頓涅茨克瀕淪陷，俄軍向留守在市內亞若特化工廠的烏軍發通牒促棄械投降，昨限期屆滿未見雙方有行動。烏克蘭總統澤連斯基周二深夜稱，捍衛頓巴斯非常重要，將在未來數周決定哪一方取得控制權。他又指在北頓涅茨克等各城市和鄰近地區戰鬥激烈，「不幸地傷亡慘重，但我們要堅持，這是我們的國家」。澤連斯基強調烏克蘭需要先進反導彈武器保衛國土，期望西方國家盡快提供。

北約成員國昨在布魯塞爾召開防長會議，北約秘書長斯托爾滕貝格向記者稱，「烏克蘭處於重要關頭，急需支援。」他指成員國將繼續向烏克蘭提供重型武器和長程武器系統，料今次會議會提出對烏克蘭新援助。烏克蘭國防官員表示，向西方國家提出的武器援助要求中，只收到當中約一成援助，並指若無西方的協助，無論烏克蘭士兵多麼專業及努力都不能贏得這場戰事。分析認為，先進武器遲遲未到位，因為西方導彈是重要的財產，若在戰事中落入敵方手上技術外洩，對他們本身也構成巨大安全威脅。另外，烏軍也需時訓練操作。至於化工廠方面，烏方指有500名平民與士兵在廠內，俄方則指多達1,200名平民，加上烏軍和外國僱傭兵或有2,000人。外界認為，廠內烏軍若投降，將如馬里烏波爾鋼鐵廠的留守士兵被送到俄軍控制地區。

